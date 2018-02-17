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مديرية أمن الجيزة تشن حملة لضبط "التكاتك" داخل حدائق الأهرام

السبت 17/فبراير/2018 - 01:14 م
مديرية أمن الجيزة تشن حملة لضبط التكاتك داخل حدائق الأهرام
جانب من الحملة
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أية حمروشي
 

شنت مديرية أمن الجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حملة أمنية مكبرة بحدائق الأهرام؛ لضبط التكاتك ومصادرة عدد كبير منهم وضبط الخارجين عن القانون.


وطاردت الحملة اليوم، التكاتك المخالفة والسيارات التي لا تحمل لوحات معدنية، كما تم استهداف بعض المخالفات وإزالتها، ونفذت قرارات الإزالة الصادرة عن اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، بإزالة المخالفات والإشغالات.


الجدير بالذكر، أن الحملة الأمنية جاءت، بعد رصد إحدى كاميرات المراقبة، محاولة سطو مسلح داخل حدائق الأهرام، منذ أربعة أيام، على سيارة في الساعة العاشرة والنصف صباحًا، وظهر من خلال مقطع الفيديو ترجل 4 مسلحين من سيارة، للسطو على سيارة أخرى، والذي قام قائدها على الفور بالعودة إلى الخلف مسرعًا هربا من العصابة.

مديرية أمن الجيزة تشن حملة لضبط "التكاتك" داخل حدائق الأهرام
مديرية أمن الجيزة تشن حملة لضبط "التكاتك" داخل حدائق الأهرام
مديرية أمن الجيزة تشن حملة لضبط "التكاتك" داخل حدائق الأهرام
مديرية أمن الجيزة تشن حملة لضبط "التكاتك" داخل حدائق الأهرام
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