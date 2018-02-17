وكيل نقابة الصحفيين: "المعلومات المغلوطة" سلاح المتربصين لمحاربة مصر (صور)

قال خالد ميري، رئيس تحرير جريدة "الأخبار"، ووكيل نقابة الصحفيين، إن للصحافة دور في نقل ونشر المعلومة الحقيقية، وأن البعض يعطي سلاحًا المتربصين لمحاربة مصر، من خلال نشر معلومات مغلوطة أو منقوصة.





وأضاف خلال الجلسة الأولى للحلقة النقاشية التي تعقدها الهيئة الوطنية للصحافة، حول الانتخابات الرئاسية، أن الهدف من هذه الحلقة، هو تعريف الصحفيين بما هو واجب وما هو حق، في تغطية انتخابات الرئاسة، مؤكدًا أن الصحافة على عاتقها دور كبير، خاصة في التوعية، متابعًا: على سبيل المثال، حين تخرج دعوات للمقاطعة، ليس دورنا نقل الخبر فقط، وإنما تحليله، ومن أصحاب تلك الدعوة، ومن يقف ورائها، وما الهدف الحقيقي منها، والأخطار من وراء تلك الدعوات.





وتابع أن احترام الصحفي لنفسه، يعتبر احترام الصحيفة لمصداقيتها، فضلًا عن نشر المعلومات التي لا تتعارض مع الأمن القومي، باعتباره حق للقارئ والمواطن.





ولفت إلى أن ضعف المنافسة، كان سببًا في عدم عقد تدريبات للصحفيين خلال الفترة الحالية والمقبلة، للاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي قد تكون أكثر ضراوة.