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ننشر نص بيان الجمعية العمومية بشأن استقالة أشرف زكي من منصبه كنقيب للممثلين

السبت 17/فبراير/2018 - 01:07 ص
ننشر نص بيان الجمعية العمومية بشأن استقالة أشرف زكي من منصبه كنقيب للممثلين
أشرف زكي
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سارة إبراهيم
 


شهد المؤتمر الصحفي لأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، الكشف عن نص البيان الذي أصدرته الجمعية العمومية للنقابة، برئاسة سامي مغاوري وكيل أول النقابة، بشأن اتخاذ القرار النهائي في قبول أو رفض استقالة "زكي" من منصبه كنقيب للممثلين.



وجاء في نص البيان، على لسان الفنان أحمد صيام: "اجتمعت الجمعية العمومية الغير عادية لنقابة المهن التمثيلية برئاسة السيد سامي مغاوري وكيل أول النقابة، وذلك لمناقشة أسباب استقالة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والتصويت على قبول او رفض الاستقالة، وقد بدأ الاجتماع في تمام الثالثة والنصف مساءً بحضور ما يزيد عن 400 عضو حيث كان النصاب القانوني للجمعية هو 140 عضو، وقد قام السيد وكيل أول النقابة بقراءة اسباب الاستقالة وقد رفضت الجمعية العمومية الاستقالة بالإجماع، وعلى الفور تم استدعاء الدكتور أشرف زكي ليكمل الاجتماع بصفته نقيب المهن التمثيلية، وقد حضر وسط حفاوة بالغة من الجميع، وطالب السيد النقيب الجمعية بالتفويض لاتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يتجاوز في حق النقابة أو يسلك سلوك من شأنه الإضرار بكيان نقابة المهن التمثيلي، أو أي من أعضائها أو منشأتها وقد وافق أعضاء الجمعية العمومية على ذلك بالإجماع".



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