عاجل.. اتحاد الكرة يخاطب السودان لإنقاذ معسكر المنتخب في مارس

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، خطابًا رسميًا للاتحاد السوداني لكرة القدم من أجل خوض مباراتين وديتين أمام منتخب الشباب، خلال معسكر مارس المقبل.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة حمادة صدقي، لإنقاذ المعسكر المقرر إقامته خلال الفترة من 19 إلى 27 مارس المقبل، بعد تباطؤ الاتحاد النيجيري والكيني، في الرد على اللعب مباراة ودية أمام المنتخب الوطني.

ويستعد منتخب الشباب لخوض التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالنيجر مطلع 2019.