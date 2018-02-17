دجلة يستعيد الثنائي المصاب أمام طلائع الجيش

اقترب محمد هلال وحسام عرفات، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، من الالتحاق بمباراة فريقهما أمام طلائع الجيش بالدوري العام، بعد تعافيهما من الإصابة.

وتعرض هلال، لإصابة بالعضلة الخلفية أبعدته عن الفريق في الأربع مباريات الأخيرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وغاب عرفات عن مباراتي بتروجت والزمالك الأخيرتين بالدوري العام، بعد شكواه من آلام الظهر.

ويلتقي دجلة طلائع الجيش، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز.