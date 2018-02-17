موناكو يقسو على ديجون برباعية في الدوري الفرنسي

عزز فريق موناكو وصافته لترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه ديجون 4-0، خلال المباراة التي جمعتهما، الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الـ 26 من الليجا1.

سجل بالدي دياو كايتا في (د.13) وفابينيو في (د.69 من ركلة جزاء) وروني لوبيز في (د.87) وكميل جليك في (د.90+3) أهداف موناكو.

ورفع موناكو رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني، بفارق 9 نقاط خلف المتصدر باريس سان جيرمان الذي يواجه ستراسبورج، اليوم السبت، وتوقف رصيد ديجون عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق الأهداف خلف كان الذي يواجه رين اليوم أيضا.