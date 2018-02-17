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أستاذ قانون: تجريم الإلحاد سيعود بالدولة إلى عصور الظلام

السبت 17/فبراير/2018 - 01:01 ص
أستاذ قانون: تجريم الإلحاد سيعود بالدولة إلى عصور الظلام
الدكتور عماد الفقي
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كساب أحمد
 
قال الدكتور عماد الفقي، استاذ القانون الجنائي والمستشار القانوني للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الدستور كفل حرية الاعتقاد بشكل مطلق، وهذا يعني عدم جواز تقييد حرية الاعتقاد بطريقة أو بأخرى، لافتا إلى أن تجريم حرية الاعتقاد التي منها بينها الإلحاد يجعل الدولة التي تفعل ذلك تعود إلى عصور الظلام حيث محاكم التفتيش التي كانت تفتش في عقائد الناس.

وتابع "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "مسار دريم"، المذاع على فضائية "دريم"، أن الأفكار طالما لم تمس الأديان الأخرى بالاحتقار فإن أي محاولة لتجريم هذا الاعتقاد تكون مخالف للدستور.
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