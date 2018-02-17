ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ناهد السباعي ترد على ارتدائها فساتين مثيرة للانتباه

السبت 17/فبراير/2018 - 01:15 ص
ناهد السباعي ترد على ارتدائها فساتين مثيرة للانتباه
ناهد السباعي
طباعة
مريم الشريف
 

أكدت الفنانة ناهد السباعي، أنه لا توجد ممثلة إلا وتحب أن تلفت الانتباه إليها، مشيرة إلى أنها لم ترتدي سوى فستانًا واحدًا كان مثيرًا وغريبًا.


وأضافت خلال لقائها فى برنامج "أنا وأنا" على قناة "ON E"، أنها تحب أن تغير شكلها كل فترة وهذا سبب تغييرها للون شعرها أكثر من مرة وبألوان مختلفة مثل الموف والأخضر.
المزيد عن: نجوم الفن ناهد السباعي مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما سمر يسري دراما انا وانا الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2017
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يحقق أعلى الإيرادات في بداية 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الفيصلي
-
x
17:35
-
أحد
الاتحاد
-
x
19:30
-
الفتح
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
نادي بارادو
-
x
17:00
-
شبيبة الساورة
إتحاد بلعباس
-
x
18:00
-
مولودية وهران
دوري نجوم قطر
المرخية
-
x
15:45
-
الخور
السد
-
x
17:55
-
العربي
كأس الإتحاد الإنجليزي
شيفيلد وينزداي
-
x
14:30
-
سوانزي سيتي
وست بروميتش ألبيون
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
برايتون
-
x
17:00
-
كوفنتري سيتي
هيديرسفيلد تاون
-
x
19:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
لاس بالماس
-
x
14:00
-
إشبيلية
إيبار
-
x
17:15
-
برشلونة
ديبورتيفو ألافيس
-
x
19:30
-
ديبورتيفو لاكورونا
مالاجا
-
x
21:45
-
فالنسيا
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
16:30
-
فيردر بريمن
هامبورج
-
x
16:30
-
باير ليفركوزن
كولن
-
x
16:30
-
هانوفر
فولفسبورج
-
x
16:30
-
بايرن ميونيخ
شالكه
-
x
19:30
-
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
18:00
-
ستراسبورج
تروا
-
x
21:00
-
ميتز
مونبلييه
-
x
21:00
-
جانجون
كان
-
x
21:00
-
رين
أميان
-
x
21:00
-
تولوز
أنجيه
-
x
21:00
-
سانت إيتيان
الدوري البرتغالي الممتاز
ديسبورتيفو أفيس
-
x
18:00
-
ماريتيمو
بنفيكا
-
x
20:15
-
بوافيستا
إستوريل
-
x
22:30
-
بيلينينسيش
دوري جنوب إفريقيا
جولدن أروز
-
x
15:30
-
بيدفيست ويتس
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
16:00
-
روما
كييفو فيرونا
-
x
19:00
-
كالياري
جنوى
-
x
21:45
-
انتر ميلان
الدوري اليوناني
أستيراس تريبوليس
-
x
17:15
-
اتروميتوس
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
شباب الريف الحسيمي
-
x
17:00
-
أولمبيك آسفي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
مستقبل قابس
-
x
15:00
-
الملعب القابسي
الاتحاد المنستيري
-
x
16:00
-
اولمبيك مدنين
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/17/2018 2:20:07 AM