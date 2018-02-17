ناهد السباعي ترد على ارتدائها فساتين مثيرة للانتباه





أكدت الفنانة ناهد السباعي، أنه لا توجد ممثلة إلا وتحب أن تلفت الانتباه إليها، مشيرة إلى أنها لم ترتدي سوى فستانًا واحدًا كان مثيرًا وغريبًا.وأضافت خلال لقائها فى برنامج "أنا وأنا" على قناة "ON E"، أنها تحب أن تغير شكلها كل فترة وهذا سبب تغييرها للون شعرها أكثر من مرة وبألوان مختلفة مثل الموف والأخضر.