ناهد السباعي ترد على ارتدائها فساتين مثيرة للانتباه
السبت 17/فبراير/2018 - 01:15 ص
مريم الشريف
أكدت الفنانة ناهد السباعي، أنه لا توجد ممثلة إلا وتحب أن تلفت الانتباه إليها، مشيرة إلى أنها لم ترتدي سوى فستانًا واحدًا كان مثيرًا وغريبًا.
وأضافت خلال لقائها فى برنامج "أنا وأنا" على قناة "ON E"، أنها تحب أن تغير شكلها كل فترة وهذا سبب تغييرها للون شعرها أكثر من مرة وبألوان مختلفة مثل الموف والأخضر.
المزيد عن: نجوم الفن ناهد السباعي مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما سمر يسري دراما انا وانا الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2017