مسلسل "قلبي معي" يحصد النجاح بصوت أنغام على مسرح "هلا فبراير" بالكويت (فيديو)













مسلسل "قلبي معي" يعد أضخم إنتاج لمسلسل عربي فى موسم دراما رمضان 2017، حيث تم تصويره بين دولة الإمارات وسويسرا بفريق عمل أجنبي كبير، وتصدر المسلسل ترتيب المسلسلات الخليجية من حيث نسبة المشاهدة على موقع "يوتيوب"، وسيتم عرضه قريبًا على القنوات المصرية.









يستمر حصاد نجاح مسلسل "قلبي معي" بطولة النجمة ميساء مغربي، النجم محمود بوشهري والنجمة روجينا حيث أشعلت أمس الفنانة أنغام مسرح "هلا فبراير" بأغنية تتر المسلسل وقصيدة أخرى من قصائد المسلسل بعنوان "الخيانة" والتي ضمتها أنغام لألبومها الخليجي الأخير بعد نجاحها في المسلسل وتداول العديد من مرتادي شبكات التواصل الإجتماعي فيديوهات للأغنيتين اللتان كانتا من أشعار تركي المشيقح والأنين وتوزيع خالد عز.