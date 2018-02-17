تعرف على النادي الصيني الذي يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

‏كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي "تيانجين تونجيان الصيني"، يرغب في التعاقد مع الإسباني أندريس إنييستا قائد ونجم وسط نادي برشلونة، قبل أن يختتم اللاعب الـ34 عامًا في مسيرته الكروية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن النادي الصيني عرض على إنييستا راتب سنوي يصل إلى 35 مليون يورو، وبات مسؤولو النادي الصيني متفائلين بحدوث الصفقة.

ولكن إنيستا لن يحسم موقفه مباشرة، بل سيتخذ قراره نهاية شهر مارس المقبل، ومن جهة أخرى فإن إدارة النادي الكتالوني ستحترم قرار إنييستا مهما كان نظراً لما قدمه اللاعب للنادي.