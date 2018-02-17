"النهري": تعويض مصر لن يقل عن 10 مليار دولار من الدول المتسببه في الاحتباس الحراري

قال علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء، إن الدولة المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري عليها أن تتحمل مسئوليتها، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تتنصل من المسئولية.



وأوضح "النهري"، خلال حواره ببرنامج "وراء الحدث"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهند ودول شرق أسيا طالبت بقوة تعويضها، ولذلك طالبت مصر بالدعم المالي، مضيفا: "تعويض مصر لن يقل عن 5 مليار دولار إلى 10 مليار دولار.. وأفريقيا 100 مليار دولار.. ده مش شحاته ده ضرر وقع على بلادنا ولا بد من تعويضنا".

