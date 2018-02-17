وثيقة سرية لـ الشيخة موزة تفضح تحريضها ضد الأنظمة السياسية العربية (فيديو)



وأوضح "موسى"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الجمعة، أن الوثيقة عبارة عن قرار تنفيذي صدر من "الأمانة العامة للمجلس التنفيذي" الذي تترأسه والدة الأمير تميم بن حمد، الشيخة موزة ناصر المسند، يحمل رقم (13) لسنة 2016، ويختص بتشكيل لجنة للرصد والمتابعة الإعلامية.





وأشار إلى أن الوثيقة حملت تاريخ 29 ديسمبر 2016، وتظهر كيف أن قطر اعتمدت على عنصر إسرائيلي وآخر إيراني وثالث قطري مُجنس من أصول مصرية معروف بعدائه لمصر وهو أسامة يوسف القرضاوي نجل الدكتور يوسف القرضاوي، وكان ضمن تشكيل ما يعرف بـ"خلية المتابعة الإعلامية".



وأضاف "موسى"، أن القرار لم يحدد شكل المهام المطلوبة من لجنة الرصد والمتابعة، إلا أن مهمتها قد تكون ضخ المزيد من الجرعات التحريضية عبر ذلك المنبر المسموم، كاشفا أن المفاجأة كانت في تشكيل اللجنة، إذ ضمت رئيس تحرير جريدة "العرب" القطرية، عبد الله حمد العذبة رئيسًا، وإيزاك إسحاق كوهين (إسرائيلي الجنسية) نائبًا للعذبة، والإيرانية فراخندا حاج قاسم سليماني، عضوًا مقررًا. وتابع أن اللجنة تضم كل من العقيد أسامة يوسف القرضاوي، وهالة مبارك الدوسري، وعزيزة محمد اليوسف، وهالة مبارك الدوسري، مريم ناصر العتيبي، ولجين عبد الله الهذلول، ونادين سليمان البدير، والشيخة جواهر بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، وخالد جاسم طاجيكي، وعبد الله محمد الظافر، إلهام بنت سادة، وحسن أحمد الدقي، وأحمد الشيبه العجمي.



وعقب "موسى"، أن قطر هي من دمرت الدول العربيه كلها ويجب ان تحاسب ويحاسب كل الإخوان، ومفتيهم القرضاوي، مضيفا: "القرضاوي هذا يجب ان ينقرض من الوجود هذا الذي افتى بإباحة قتل المسلمين...يحب ان يحاسب على كل نقطة دم بريئ عربي سالت بسبب ما أسموه ثورات الربيع العربي اللي هي في الأساس الدمار العربي".



ولفت إلى أن مخططات تنظيم الحمدين وأردوغان وتصدير الثورات كل ذلك حدث من أجل اضعاف الدول العربيه حتى يسهل السيطره عليها، بسبب ضعفها وسقوط أنظمتها فهم لايريدون إلا نهب خيراتنا مثلما سوريا وليبيا والعراق وتونس وكل ذلك بسبب مخططات تنظيم الحمدين، ومن خلال قناة الجزيرة وباقي الأبواق الإعلامية التابعة للنظام القطرائيلي الخائن بقيادة تنظيم الحمدين.



عرض الإعلامي محمد موسى، وثيقة مسربة تكشف تشكيل الشيخة موزه لجنة مكونة من إسرائيلي وقطري وإيراني للرصد والتحريض الإعلامي ضد الأنظمة السياسية العربية.