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أبلة فاهيتا تظهر بفستان خاص بـ"عيد الحب"

السبت 17/فبراير/2018 - 12:47 ص
أبلة فاهيتا تظهر بفستان خاص بـعيد الحب
أبلة فاهيتا
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مريم الشريف
 

ظهرت الدمية المسماة بأبلة فاهيتا، فى حلقة عن عيد الحب فى لوك مختلف بفستان مرسوم عليه قلب أحمر، واستضافت خلال الحلقة اخصائية نفسية وعلاقات زوجية تحدثت معها عن الحب.


كما تحدثت مع عدد من السناجل، خلال برنامجها "لايف من الدوبلكس" على "CBC"، وأهدت إحدى الفتيات مجموعة كاملة لأغانى مصطفى كامل.

واستضافت المطرب عبد الله الحسينى والذي غنى عددًا من الأغانى منها "ضلمة ضلمة"، بالاضافة إلى غنائه للمطرب الكبير محمد عدوية.


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