ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ناهد السباعي لـ"ON E": "مفكرتش فى الزواج.. وهفضل أنام جنب أمي لحد ما أموت"

السبت 17/فبراير/2018 - 12:14 ص
ناهد السباعي لـON E: مفكرتش فى الزواج.. وهفضل أنام جنب أمي لحد ما أموت
طباعة
الفجر الفني
 
قالت الفنانة ناهد السباعى، إنها عاشت قصة حب ثلاث مرات، موضحة أن العلاقات الثلاثة كانت غريبة، ولم تكتمل العلاقات لأنه "غير مريحة لانتمائها لبرج الجوزاء". 

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "أنا وأنا"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامية سمر يسرى، أن والدتها دائماً تقول لها "الرجالة بتروح وتيجى لكن الأفلام بتروح وما بترجعش"، مشيرة إلى أنها رفضت الارتباط بشخص طلب منها أن توقف التمثيل، ولا تتنازل لأحد عن شئ، مثل دورها فى فيلم يوم للستات، قد لا يتقبلها أى رجل أن ترتدى المايوه، رغم أنه لم يكن دور إغراء.

وأشارت ناهد السباعى، إلى أن ما يجذبها فى الرجل شخصيته، وأن يكون "دمه خفيف"، مضيفة أنها لا تمانع بالارتباط من شخص كبير فى السن، وذلك لأن لديه وقار ونضوج.

وتابعت: "هفضل أنام جنب أمى لحد ما أموت"، لافتة إلى أن غرفتها  ليس بها سرير نوم، ولكن بها "كنبة"، مؤكدة أنها لم تفكر فى الزواج.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يحقق أعلى الإيرادات في بداية 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الفيصلي
-
x
17:35
-
أحد
الاتحاد
-
x
19:30
-
الفتح
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
نادي بارادو
-
x
17:00
-
شبيبة الساورة
إتحاد بلعباس
-
x
18:00
-
مولودية وهران
دوري نجوم قطر
المرخية
-
x
15:45
-
الخور
السد
-
x
17:55
-
العربي
كأس الإتحاد الإنجليزي
شيفيلد وينزداي
-
x
14:30
-
سوانزي سيتي
وست بروميتش ألبيون
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
برايتون
-
x
17:00
-
كوفنتري سيتي
هيديرسفيلد تاون
-
x
19:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
لاس بالماس
-
x
14:00
-
إشبيلية
إيبار
-
x
17:15
-
برشلونة
ديبورتيفو ألافيس
-
x
19:30
-
ديبورتيفو لاكورونا
مالاجا
-
x
21:45
-
فالنسيا
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
16:30
-
فيردر بريمن
هامبورج
-
x
16:30
-
باير ليفركوزن
كولن
-
x
16:30
-
هانوفر
فولفسبورج
-
x
16:30
-
بايرن ميونيخ
شالكه
-
x
19:30
-
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
18:00
-
ستراسبورج
تروا
-
x
21:00
-
ميتز
مونبلييه
-
x
21:00
-
جانجون
كان
-
x
21:00
-
رين
أميان
-
x
21:00
-
تولوز
أنجيه
-
x
21:00
-
سانت إيتيان
الدوري البرتغالي الممتاز
ديسبورتيفو أفيس
-
x
18:00
-
ماريتيمو
بنفيكا
-
x
20:15
-
بوافيستا
إستوريل
-
x
22:30
-
بيلينينسيش
دوري جنوب إفريقيا
جولدن أروز
-
x
15:30
-
بيدفيست ويتس
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
16:00
-
روما
كييفو فيرونا
-
x
19:00
-
كالياري
جنوى
-
x
21:45
-
انتر ميلان
الدوري اليوناني
أستيراس تريبوليس
-
x
17:15
-
اتروميتوس
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
شباب الريف الحسيمي
-
x
17:00
-
أولمبيك آسفي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
مستقبل قابس
-
x
15:00
-
الملعب القابسي
الاتحاد المنستيري
-
x
16:00
-
اولمبيك مدنين
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/17/2018 2:20:07 AM