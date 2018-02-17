ناهد السباعي لـ"ON E": "مفكرتش فى الزواج.. وهفضل أنام جنب أمي لحد ما أموت"

قالت الفنانة ناهد السباعى، إنها عاشت قصة حب ثلاث مرات، موضحة أن العلاقات الثلاثة كانت غريبة، ولم تكتمل العلاقات لأنه "غير مريحة لانتمائها لبرج الجوزاء".





وأضافت خلال لقائها ببرنامج "أنا وأنا"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامية سمر يسرى، أن والدتها دائماً تقول لها "الرجالة بتروح وتيجى لكن الأفلام بتروح وما بترجعش"، مشيرة إلى أنها رفضت الارتباط بشخص طلب منها أن توقف التمثيل، ولا تتنازل لأحد عن شئ، مثل دورها فى فيلم يوم للستات، قد لا يتقبلها أى رجل أن ترتدى المايوه، رغم أنه لم يكن دور إغراء.





وأشارت ناهد السباعى، إلى أن ما يجذبها فى الرجل شخصيته، وأن يكون "دمه خفيف"، مضيفة أنها لا تمانع بالارتباط من شخص كبير فى السن، وذلك لأن لديه وقار ونضوج.



