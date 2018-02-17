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"خط أحمر" يفتح النار على مسئولى الأثار بسبب قبة ترينج وجراج العتبة الخشبي

السبت 17/فبراير/2018 - 12:15 ص
خط أحمر يفتح النار على مسئولى الأثار بسبب قبة ترينج وجراج العتبة الخشبي
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هدى عبدالرازق
 
عرض الإعلامي محمد موسى، صور تكشف كارثة تتعرض لها مناطق أثرية بمنطقة العتبة وهما قبة الترنيج، وجراج العتبة الخشبي.

وأعرب "موسى"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الجمعة، عن استيائه مما تتعرض له تلك المنطقة، قائلا: "حاجة تزعل لما يكون عندنا كنوز زي دي لو في بلد تاني كان لازم مسئولي الأثار بتاعة البلد دي اتحركوا".

وناشد "موسى"، وزارة الأثار المصرية أن تتحرك لانقاذ تلك الكنوز، حتى لا يستغلها مقاول ويبيعها بالكيلو جرام، مضيفا: "لا تتركوا أثارنا في مهب الريح".
المزيد عن: مصر محمد موسى العتبة التوك شو اخبار مصر
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