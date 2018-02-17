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"أبوسنة": خير محور قناة السويس سيظهر الفترة المقبلة

السبت 17/فبراير/2018 - 12:10 ص
أبوسنة: خير محور قناة السويس سيظهر الفترة المقبلة
موانئ - ارشيفية
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كساب أحمد
 

قال اللواء هشام أبوسنة، رئيس موانئ البحر الاحمر، إن هناك عمل متكامل بين كل موانئ مصر، ولا يوجد منافسة على وجه الإطلاق، لافتًا إلى أن الفترة السابقة شهدت إنشاء مشروعات كبيرة للغاية في محور قناة السويس، معلقًا: "سيظهر الخير الفترة المقبلة بإذن الله".

وتابع "أبوسنة"، خلال حواره ببرنامج "مساء دريم"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الجمعة، أن الفترة المقبلة سيتم إنشاء ميناء في شلاتين، وميناء آخر بأبو رماد كجزء من تنمية جنوب الوادي، لافتَا إلى أن موانئ البحر الأحمر الفترة المقبلة ستكون قاطرة التنمية للدولة المصرية.
المزيد عن: موانئ قناة السويس اخبار مصر
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