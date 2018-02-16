هالة سرحان ترفض الغناء لأبلة فاهيتا

انتهت الدمية الشهيرة ب«أبلة فاهيتا» من تصوير حلقات موسم برنامجها «لايف من الدوبلكس»، الذى يذاع عبر شاشة قنوات «CBC»، وصورت الحلقة الأخيرة مع الإعلامية هالة سرحان.





وعلمنا من مصدر داخل البرنامج، أن فريق العمل حرص على أن تكون نهاية الموسم بحلقات قوية للغاية، ولهذا أصروا أن تكون آخر الحلقات مع كل من الفنانة فيفى عبده، والإعلامية هالة سرحان، وبالفعل انتهى فريق عمل البرنامج من تصوير الحلقتين.





وكان من المفترض أن تذاع حلقة فيفى عبده وهالة سرحان الأسبوع الماضى، لكنهم تفاجأوا بإذاعة حلقات سابقة، وأشارت مصادر فى البرنامج إلى أن حلقة فيفى عبده كانت من أقوى الحلقات فى الموسم الذى انتهوا من تصويره، مؤكدين أنها غنت أغنية كتبت لها خصيصا على لحن أغنية «بتونس بيك»، التى سبق وغنتها الفنانة الجزائرية وردة.





لكن حلقة الإعلامية هالة سرحان تم تسجيلها بلا أغانى، وعلمنا أنه فى الاجتماع الذى جمع فريق عمل البرنامج بسرحان قبل الشروع فى تصويرها، أخبرتهم برغبتها فى عدم الغناء خلال الحلقة، وحاول إعداد البرنامج إقناعها بالعدول عن قرارها، إلا أنها أصرت.





يشار إلى أن هذا الموسم هو الخامس لبرنامج «لايف من الدوبلكس»، الذى تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، ومن أبرز الضيوف فيه كل من الفنانين، سهير رمزى، وإلهام شاهين، وحمادة هلال، وحسن الرداد، وإياد نصار، ورانيا يوسف، ولاعب كرة القدم المعتزل حازم إمام، والإعلامية لميس الحديدى، والإعلامى الرياضى مدحت شلبى.







