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البرادعي: الأوطان تُبنى بالحرية.. والعدل والتوافق المجتمعي مدخلنا الوحيد

الجمعة 16/فبراير/2018 - 12:35 م
البرادعي: الأوطان تُبنى بالحرية.. والعدل والتوافق المجتمعي مدخلنا الوحيد
البرادعي
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الفجر
 
قال الدكتور محمد البرادعي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، إن القمع لم ولن يكون الحل.

وكتب "البرادعي"، في تغريدة على حسابه الشخصي "تويتر": "وكما أقول دوماً: الأوطان تبنى بالحرية لا بالبطش، وبالعلم لا بالجهل، وبالشفافية لا بالتدليس، وبالشراكة لا بالإقصاء، وبالأمل لا بالخوف، وبالمؤسسات لا بالأفراد".

وأضاف: "العدل والتوافق المجتمعى ونبذ العنف مدخلنا الوحيد وغير ذلك إنتحار جماعى"، متسائلاً: "من أين نبدأ؟".
البرادعي: الأوطان تُبنى بالحرية.. والعدل والتوافق المجتمعي مدخلنا الوحيد
المزيد عن: محمد البرادعي عبد المنعم ابو الفتوح الانتخابات الرئاسية أخبار مصر
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