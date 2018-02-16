البرادعي: الأوطان تُبنى بالحرية.. والعدل والتوافق المجتمعي مدخلنا الوحيد
الجمعة 16/فبراير/2018 - 12:35 م
الفجر
قال الدكتور محمد البرادعي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، إن القمع لم ولن يكون الحل.
وكتب "البرادعي"، في تغريدة على حسابه الشخصي "تويتر": "وكما أقول دوماً: الأوطان تبنى بالحرية لا بالبطش، وبالعلم لا بالجهل، وبالشفافية لا بالتدليس، وبالشراكة لا بالإقصاء، وبالأمل لا بالخوف، وبالمؤسسات لا بالأفراد".
وأضاف: "العدل والتوافق المجتمعى ونبذ العنف مدخلنا الوحيد وغير ذلك إنتحار جماعى"، متسائلاً: "من أين نبدأ؟".