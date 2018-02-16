البرادعي: الأوطان تُبنى بالحرية.. والعدل والتوافق المجتمعي مدخلنا الوحيد

قال الدكتور محمد البرادعي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، إن القمع لم ولن يكون الحل.





وكتب "البرادعي"، في تغريدة على حسابه الشخصي "تويتر": "وكما أقول دوماً: الأوطان تبنى بالحرية لا بالبطش، وبالعلم لا بالجهل، وبالشفافية لا بالتدليس، وبالشراكة لا بالإقصاء، وبالأمل لا بالخوف، وبالمؤسسات لا بالأفراد".



