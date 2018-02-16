الدواجن "الميرى" تدفع المربين لإعلان توقفهم عن العمل 3 أشهر

بعضهم أكد أن ما حدث تدمير للصناعة الوطنية









أصاب إغراق وزارة التموين، الأسواق المصرية، بالدواجن البرازيلية المجمدة، بسعر بدأ بـ17 جنيها للكيلو، انخفض إلى 12 جنيها ونصف الجنيه، أصحاب المزارع، ومعامل التفريخ، وتجار الدواجن الحية بالصدمة الكبيرة، وكان أشبه بالكارثة التى هبطت على رءوسهم فجأة.





وأدى ذلك إلى إغلاق أكثر من مزرعة بمحافظات الوجهين القبلى والبحرى أبوابها، لعدم قدرتهم على المنافسة، فى ظلاء غلاء أسعار الأعلاف والأدوية الطبية، وتكاليف التسمين الأخرى، وهى كارثة لم تلتفت إليها الحكومة ولا المستهلك بالطبع.





سوق الدواجن أشبه ببورصة الأوراق المالية، يرتفع بها سعر الكيلو وينخفض، حسب العرض والطلب اليومى، وتعتمد عمليات التسمين فى معظمها على الدفع بالآجل، حيث يقوم صاحب المزرعة بشراء جميع مستلزماته بشيكات فى الغالب على أن يسدد القيمة بعد بيع القطيع، وحسب الأسعار تتحدد أرباحه وخسائره، التى تصل أحيانا إلى أرقام فلكية حال أصيب القطيع بأمراض وبائية، أو انخفاض السعر بشكل كبير كما يحدث حاليا.





تصل مدة التسمين إلى 40 يوما، يعيش المربى خلالها لحظات قاسية، فهو يتابع باستمرار أسعار السوق، وتحركات الأعلاف والأدوية السعرية، ويلعب عامل الطقس دورا كبيرا فى نجاح الدورة من عدمه.





قرار طرح الدجاج البرازيلية، دفع شعبة الدواجن للاتجاه لمحاولة حماية أعضائها، بطرح ما يقرب من 55 ألف طن دواجن مجمدة، دفعة واحدة، وبأسعار خيالية، تعتبر الأقل فى تاريخ صناعة الدواجن، ما أدى لهبوط سعر الكيلو البرازيلى إلى 12 جنيها مؤخرا.





اعتمدت الشعبة فى حساباتها على تحديد سعر يخلق سيولة لأعضائها، الذين ما زالوا قادرين على الإنتاج، لإنقاذهم من خسائر مهولة متوقعة.





واتجهت إلى عقد اجتماع طارئ، لوأد الفتنة بين الحكومة وأعضائها، حيث وجهت أصحاب المزارع الذين يملكون قطعانا جاهزة للبيع، بطرح ما لديهم بأسعار منافسة، بهدف جمع سيولة، فيما قرر آخرون الخروج من السوق مؤقتا، لمدة تصل إلى 3 أشهر، وربما بلا عودة.





يقول الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن إغراق السوق أصاب المربين بالهلع، مشيرا إلى أن الصناعة بالصعيد تقوم على التسمين الفردى، وليس وراءها شركات كبيرة، وأوضح أن أغلب المربين بالمحافظات يعتمدون على أموالهم الشخصية، ولا يتلقون دعما من أى جهة، بل إن أغلبهم شركاء من الشباب، يقومون بالإنتاج فى عنابر وسط الزراعات، وقال إن سعر «الكتكوت» يصل حاليا إلى 10 جنيهات، وبعد 40 يوما تصل تكلفته إلى 22 جنيها، وأكثر، ورغم ذلك كانت المزارع، وشعبة الدواجن، حريصان على حصول المواطن على دواجن بسعر 22 جنيها للكيلو.





وأضاف أن العاملين بالصناعة لن يستطيعوا تحمل الضغط لفترة كبيرة، وسيضطرون إلى وقف الإنتاج بشكل جماعى.





وطالب بمحاسبة المتسبب، مؤكدا أن ما حدث هو تخزين كميات مجمدة، طوال الشهور الماضية، ثم جرى طرحها دفعة واحدة عندما حان موعد انتهاء صلاحيتها، وهو ما يعد فشلا ذريعا، وكارثة كبيرة حلت بالصناعة الوطنية.





أيمن محمود عبدالله، صاحب مزرعة دواجن، بطريق أكتوبر- الفيوم، أكد أن طرح الدواجن المجمدة سوف ينتهى منتصف مارس، أو نهايته، لكنه سيؤثر سلبا على الصناعة لعدة سنوات مقبلة، فلن يستطيع أصحاب المزارع استيعاب خسائرهم الفادحة بتعويضها، وستتراكم عليهم مديونيات قد تصل ببعضهم إلى السجن.





وقال إنه بمجرد انتهاء الكميات المجمدة الحالية، ستشهد السوق المحلية شحا كبيرا فى السلعة، بشكل يرفع أسعارها لأرقام فلكية، لتوقف أغلب الإنتاج المحلى، وبالتالى فإن ما حدث هو تدمير للصناعة الوطنية دون فائدة تعود على أى جهة، بما فيها المستهلك الذى سيضطر إلى دفع أضعاف ما قام بتوفيره فى الفترة الحالية لشراء دجاجة.





وأضاف محمد عمر، موظف بالقطاع الاقتصادى بوزارة الزراعة، أنه رغم إنتاج القطاع ما يقرب من 800 مليون دجاجة حية سنويا، إلا أنه لا يستطيع بمفرده سد احتياجات السوق المحلية، موضحا أن ما حدث ارتباك بسبب عدم التنسيق بين الجهات الرسمية وبعضها، مشيرا إلى أن الحكومة تجاهلت الجهات المستوردة، والغرف التجارية، والقطاع الاقتصادى للدواجن، وشعبة الدواجن، وهو ما تسبب فى كارثة للصناعة يصعب حلها، خاصة مع تهريب آلاف الأطنان لمصانع البرجر المرخصة، ومصانع بئر السلم التى تفرم الدواجن لتصنع منها اللانشون، والبرجر، والقطع المقرمشة، وتعيد إنتاجها كوجبات سريعة، وهى كميات ستبقى السوق مشبعة بها لفترة طويلة.



