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حملة ضد استغلال الأرصفة بشارع النخيل بسوسة

الجمعة 16/فبراير/2018 - 12:29 م
حملة ضد استغلال الأرصفة بشارع النخيل بسوسة
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محمد وليد الجموسي
 
نفذت السلط الجهوية والمحلية بسوسة، أمس الخميس، حملة ضد استغلال الأرصفة بشارع النخيل، وقع خلالها حجز معدات وتحرير محاضر مخالفات في الغرض لإستصدار قرارات إزالة سيقع تنفيذها لاحقا ان لم يلتزم صاحب المحل بإزالتها.

وأفادت بلدية سوسة أن هذه الحملة، التي يشرف عليها والي سوسة والمعتمد الأول ورئيس النيابة الخصوصية لبلدية سوسة، قد انطلقت بعد التنبيه كتابيا على أصحاب المحلات التي تستغل الأرصفة

وقد أسفرت عن حجز العديد من المعدّات من طاولات وكراسي وثلاجات.


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