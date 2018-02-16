تواصل الأفعى موزة المسند بث سمومها في عقول النشء العربي عبر إدارتها لقناة الجزيرة للأطفال والبراعم، وتحويلهما إلى بوق ينفذ أجندة الحمدين في نشر القيم والأفكار الأمريكية وتدمير التقاليد القطرية، وتشويه الطفولة.

قناة الجزيرة للأطفال

بدأت قناة الجزيرة القطرية بث قناة الجزيرة للأطفال في سبتمبر 2005م، بعد دراسة استمرت لعامين كاملين، حيث أقيمت شركة بين قطر للتربية والتعليم وقناة الجزيرة.

وعمدت موزة المسند زوجة أمير قطر السابق، بث سمومها في عقول النشء العربي عبر إدارتها لقناة الجزيرة للأطفال وتحويلها إلى بوق ينفذ أجندة الحمدين في نشر القيم والأفكار الأمريكية وتدمير التقاليد القطرية العريقة.

قناة "براعم" للأطفال

انطلقت في يناير 2009م، لتخاطب الأطفال في سن ما قبل المدرسة.

وفي سبتمبر 2011م، وبأمر من "موزة"، قررت تصفية أعضاء إدارة القناتين، حيث اتهمتهم بهتانا باختلاس المال العام وسوء إدارة القناتين، واحتجزتهم ثلاث سنوات إلا أن المحكمة لم تثبت ضدهم أي تهم، ولكن لم يتم تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، واستمر الظلم بتسريح 120 موظف ظلم

انفصالها

وفي 2013م، تغير مسمى قناة "الجزيرة للأطفال" إلى قناة "ج"، وفصلت عن مؤسسة قطر التعليمية، وانضمت إلى شبكة الجزيرة الإعلامية، كما أبرمت اتفاقيات ضخمة لشراء مئات البرامج من شبكة "ديزني".

السموم الأمريكية

تقدمت السموم الأمريكية في أطباق شهية ليتناولها الأطفال، فالبرامج تشوه الثقافة والقيم العربية، وبثت سمومها في عقول النشء العربي عبر إدارتها وتحويلها إلى بوق ينفذ أجندة الحمدين في نشر القيم والأفكار الأمريكية وتدمير التقاليد القطرية.