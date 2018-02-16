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اليوم.. روبرتو كارلوس في عزبة الهجانة ضمن حملة "حلل واطمن"

الجمعة 16/فبراير/2018 - 12:18 م
اليوم.. روبرتو كارلوس في عزبة الهجانة ضمن حملة حلل واطمن
حملة حلل واطمن
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تصل اليوم الجمعة، حملة "حلل واطمن" إلى عزبة الهجانة، تحت رعاية ائتلاف دعم مصر، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وصندوق تحيا مصر وشركة برايم فارما وشركة فاركو للأدوية، وتنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "مصر خالية من فيروس سى 2020".

وبإمكان المواطنين فى عزبة الهجانة التوجه بعد صلاة الظهر مباشرة للتحليل فى العربة التى خصصتها شركة فاركو أمام العيادة الجديدة التى أنشأها النائب محمد السلاب.

وسيكون الأهالى فى تلك المنطقة على موعد فى السادسة مساء اليوم مع اللاعب العالمي، البرازيلى روبرتو كارلوس.

وتأتى مشاركة روبرتو كارلوس فى هذه المبادرة للمساهمة فى نشر التوعية والعلاج المجانى على مرضى فيروس سى، بعدما أصبحت مصر أهم دول العالم فى علاج هذا المرض، وقبلة للسياحة العلاجية، فى رابع أيام الحملة التى أطلقتها وزارة الصحة، بنزول أكثر من 224 عيادة متنقلة فى معظم محافظات مصر بهدف الكشف والعلاج المجانى، وتقديم خدمه مميزة للمواطنين للقضاء على هذا المرض بحلول عام 2020.

المزيد عن: عزبة الهجانة روبروتو كارلوس حلل واطمن اللاعب البرازيلي أخبار مصر
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