القبض على أحد مرتكبي واقعة اختطاف طفل بالخانكة

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بالقليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة بلاغ (تاجر عقارات) لمركز شرطة الخانكة بالقليوبية بقيام مجهولان يستقلان دراجة نارية بإختطاف نجله البالغ من العمر 8سنوات حال توجهه رفقة شقيقته وأبناء عمه لمدرستهم بناحية سرياقوس مستقلين سيارة فان قيادة سائق، وتلقيه إتصال من مجهول طلب خلاله مبلغ مالى كفدية لإطلاق سراحه.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من :

- عبدالله . س . ع - سن28 (قائد السيارة ) .

- محمد . ج . ع - سن20- سائق - مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة .

بالاشتراك مع آخر (جارى تحديده) .. وعقب تقينن الإجراءات تم ضبط الأول، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهمين الهاربين بقصد الحصول على مبلغ الفدية.

وبتكثيف الجهود توصلت التحريات إلى تواجد المتهم الثانى بناحية كفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة وبرفقته الطفل المختطف وبإستهدافه وتضييق الخناق عليه إضطر إلى التخلى عن الطفل بذات الناحية وتم إعادته لأهليته سالماً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين .