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تشكيل الأهلي المتوقع أمام الأسيوطي

الجمعة 16/فبراير/2018 - 12:20 م
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الأسيوطي
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الفجر الرياضي
 
استقر حسام البدرى المدير الفني للأهلي، على تشكيل الذي سيخوض به لقاء اليوم أمام الأسيوطي، والمقرر له في الخامسة والربع مساء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى العام.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: صبري رحيل ومحمد نجيب وأيمن أشرف وأحمد فتحي

الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وعبد الله السعيد وجونيور أجايي

الهجوم: باكاماني ووليد أزارو.
 
يدخل الأهلي لقاء اليوم في المركز الأول برصيد 60 نقطة، بينما يحتل الأسيوطي المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة.

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