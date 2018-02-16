لليوم الثاني.. استمرار القوافل التعليمية لطلاب الثانوية والإعدادية بكفر الشيخ (صور)

شهد مركز التطوير التكنولوجي، ومدرسة الشهيد رياض الثانوية بكفر الشيخ، قوافل تعليمية لطلاب الثانوية العامة والشهادة الإعدادية، اليوم الجمعة، ضمت كافة التخصصات الدراسية حاضر فيها خبراء البرامج التعليمية، بناء على التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة، وشهد ت القافلة توزيع لنماذج الامتحانات وكراسة القيم.



جاء ذلك بحضور صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد فوده مدير التعليم العام بالمديرية،، ومحمد عبدالمقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد خليل مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني،والعاملين بإدارة البرلمان والتعليم المدني، وأحمد مصطفى مندوب وزارة الشباب، وتضم القافلة سيد مصطفى سيد علي " مشرف عام، ومحمود زكي محمد، وسيد أحمد عبدالاه، تخصص لغة عربية، وسعد محمود عبد العزيز عسل، فيزياء،ورمضان محمد محمد علي غلاب، أحياء، وعصام حنفي محمود بكر، أحياء، ومحمد سمير محمد وهبي، جيولوجيا، وعجيب عشم يني، رياضيات،وأحمد ممتاز على الزند، لغة انجليزية،وخالد عبده محمد إبراهيم، جغرافيا،وعبده محمد أحمد رحومه، تاريخ،ومحمد محمود صالح البسوني، علم نفس، وعلي أحمد إبراهيم السيد، فلسفة، وسميح سمير مسعد سعد،دراسات،وعاطف البدري محمد أبو طالب، رياضيات إعدادي، وصبحي محمد عبد المنعم الغيطاني، لغة انجليزية، وشريف محمد توفيق يوسف،علوم،وممدوح نبوي رجب الجندي،لغة فرنسية،والشيخ أيمن أبو عمر من وزارة الأوقاف، وأحمد مصطفى محمد مشرف عام القافلة، و2000 طالب على مستوى مدارس المحافظة.



وأكد وكيل التعليم، أن القافلة ضمت كبار خبراء القنوات التعليمية المتخصصة فى القاهرة، والذين يشرحون للطلاب ملخص المنهج الدراسي والأسئلة المتوقعة فى امتحانات آخر العام، ويجيبون على أسئلة الطلاب، بالإضافة لشرح وافي، وتوجيه نصائح للطلاب للاستفادة بها في الامتحانات، كما تم توزيع كراسة للقيم.



وأضاف أن هدفنا النهوض بالعملية التعليمية لصالح الطلاب، مؤكدًا أن القافلة لاقت استحسان الطلاب، واستفادوا من خبرات الأساتذة الذين تم اختيارهم من قبل الوزارة،مؤكدًا أن الطلاب استفادوا من مقدمي البرامج العديد من الخبرات التعليمية، وبتوجيهاتهم باتجاه الوزارة للتفكير النقدي وعدم الاعتماد على الحفظ والتلقين.