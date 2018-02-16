شربان: إلقاء القبض على عصابة مواشي





أكد معتمد شربان محمد الأمين النصراوي في تصريح إذاعي لجوهرة "اف ام" صباح اليوم أنه بعد ورود عديد التشكيات من الفلاحين أهالي الجهة وبتظافر المجهودات الأمنية تم الكشف عن شبكة مختصة في سرقة المواشي





وأوضح النصراوي أن ظاهرة سرقة المواشي تكررت في الفترة الأخيرة حيث تم في مناسبة أولى القبض على شخص كان محل شك وبعد التحقيق معه اعترف بانتمائه إلى عصابة وقع إلى حد مساء أمس إلقاء القبض على 4 من عناصرها و 3 اخرين في حالة فرار

وأضاف أن الأبحاث متواصلة لإماطة اللثام عن بقية العناصر مؤكدا أن الوحدات الأمنية قامت بحجز بعض المسروق ومنها أبقار.



