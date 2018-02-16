تشييع جثمان والد صابرين عصر اليوم

وكانت صابرين قد أعلنت عن وفاة والدها ياسين عبد الله، منذ قليل، بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إذ شهدت الفترة الماضية تدهور حالته الصحية ودخل المستشفى.









هذا وحصلت صابرين، على إجازة من تصوير مسلسلها "أفراح ابليس 2" مع النجم السورى جمال سليمان والمخرج أحمد خالد أمين خلال الأيام الماضية، للبقاء بجانب والدها بعد تدهور حالته الصحية، ومن المقرر أن تعود للانتهاء من مشاهدها المتبقية عقب انتهاء فترة الحداد.