موقف الثلاثيني يثير أزمة مرورية.. ومواطنون يطالبون بتدخل محافظ الإسماعيلية لنقله





ويعتبر شارع الثلاثيني من أقدم شوارع المدينة الساحلية وهو يمثل الشريان داخلها لإنه يربط جميع الإحياء يبعضها ويصل ما بين شمال المدينة وغربها ويستخدمه يوميا ألاف المواطنين.





وفي الوقت الذي تستعد فيه المحافظة لإعلانها محافظة خالية من العشوائيات، يبقى موقف الحكر العشوائي صداع في رأس الأهالي لتسببه في أزمة مرورية كبيرة وسط الشارع.



وطالب أهالي الحي، بنقله إلى مكان آخر بعيدًا عن الازدحام، مشيرين إلى أنه لم يكتمل تطوير الشارع إلا بنقل الموقف العشوائي إلى أخر الخط.



وقال محمد رشاد، أحد سكان المنطقة، إنه يعاني يوميًا أثناء الذهاب إلى عمله، لأنه يسكن بأخر شارع الثلاثيني ويضطر أن يمشى أكثر من كيلو متر حتى يصل إلى موقف الحكر ليركب منه إلى الفردوس ثم يركب مواصلة أخرى حتى يصل لمكان عمله، وتتكرر هذه المآساة يوميًا، بسبب عدم نقل الموقف إلى آخر الخط.



وأضافت سعاد شاهين، أن معاناتها تكمن في ذهابها إلى سوق الجمعة لإحضار متطلبات أطفالها من الطعام الأمر الذى يدفعها أن تستقل التاكسي الذي تقف بانتظاره أن يمر إلى آخر الشارع بالساعات نظرا لعزوف السائقين عن المرور حتى أخر الشارع بسبب الزحام الشديد الذى يحدثه الموقف العشوائي.



وأوضح عبد الباسط أبو محمد، ومقيم بشارع مسجد الفتح الذي تغلقه سيارات الموقف، أن الشارع هو المنفذ الوحيد بالمنطقة لساكني هدى شعراوي، والذين يجدون معاناة كبيرة في المرور إلى شارع الثلاثيني بسبب تكدس السيارات بالموقف، فضلًا عن الازدحام والتكدس والذى يصيب الشارع بالشلل التام.



وطالب المواطنون اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بسرعة التدخل وعمل بزيارة عاجلة للوقوف بنفسه بصفة خاصة لمشاهدة تلك المشكلة على أرض الواقع، وحلها في أسرع وقت.



يشهد شارع الثلاثينى بحي ثان الإسماعيلية، تطوير شامل وإعادة إحلال ورصف وتوسعة وتجديد لم يشهدها منذ عشرات السنين.