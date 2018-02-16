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الرابطة الفرنسية تفتح تحقيقًا في الإهانات العنصرية ضد بالوتيلي

الجمعة 16/فبراير/2018 - 12:16 م
الرابطة الفرنسية تفتح تحقيقًا في الإهانات العنصرية ضد بالوتيلي
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وكالات
 
أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، فتح تحقيق في دعوى رفعت بواسطة نادي نيس بشأن تعرض لاعبه الإيطالي ماريو بالوتيلي لإهانات عنصرية خلال مواجهة ديجون في الدوري المحلي.

أوضح بيان صدر عن الرابطة الليلة الماضية أن نتائج التحقيقات ستعلن في 15 مارس/آذار المقبل.

وكان نيس قد ندد الإثنين الماضي بتعرض بالوتيلي لحلقة جديدة من الهتافات العنصرية خلال لقاء ديجون السبت الماضي ضمن الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقال رئيس النادي، جان بيير ريفيير، في بيان: "نأسف لتعرض ماريو لحلقة عنصرية جديدة.. ليس هناك سببا لذلك".

وأضاف: "للأسف، هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لهذا الأمر منذ انتقاله للدوري الفرنسي.. الجميع في النادي يدعموه".

وكان بالوتيلي، الذي يلعب في صفوف نيس منذ 2016، ضحية لتصرفات عنصرية مماثلة العام الماضي خلال مباراة أمام باستيا.

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