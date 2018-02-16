ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

دوري السلة الأمريكي.. تيمبرولفز ينتفض ويفوز على ليكرز

الجمعة 16/فبراير/2018 - 12:15 م
دوري السلة الأمريكي.. تيمبرولفز ينتفض ويفوز على ليكرز
طباعة
وكالات
 
انتفض مينيسوتا تيمبرولفز في الربع الرابع ليفوز (119-111) على ضيفه لوس أنجليس ليكرز ويحقق انتصاره الـ14 في آخر 15 مباراة على أرضه في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وتقدم ليكرز 91-84 في نهاية الربع الثالث لكن صاحب الأرض انتفض بفضل تألق جيمي باتلر الذي أنهى المباراة مسجلا 24 نقطة فيما أضاف تاج جيبسون 28 نقطة ليعادل أعلى عدد من النقاط في مباراة واحدة في مسيرته.

وحقق كارل-أنطوني تاونز رقمين مزدوجين إذ سجل عشر نقاط واستحوذ على 19 كرة مرتدة.

وبرز جوليوس راندل في صفوف ليكرز بعدما أنهى المباراة برصيد 23 نقطة.

ويحتل تيمبرولفز المركز الرابع في القسم الغربي برصيد 36 فوزا و25 هزيمة فيما تلقى ليكرز الخسارة الخامسة في عشر مباريات ويحتل المركز 11 في القسم ذاته.

وأصبح نيكولا يوكيتش ثالث لاعب في تاريخ البطولة يحرز 30 نقطة ويستحوذ على 15 كرة مرتدة بالإضافة إلى 17 تمريرة حاسمة في مباراة واحدة بعدما قاد دنفر ناجتس للفوز 134-123 على مضيفه ميلووكي باكس.

ولم يسبقه سوى جيمس هاردن في 2016 وماجيك جونسون في 1981.

وحقق يانيس انتيتوكمبو ثلاثة أرقام مزدوجة لكنها لم تكن كافية لإنقاذ باكس من الهزيمة.

وأحرز انتيتوكمبو 36 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة بالإضافة إلى 13 تمريرة حاسمة.

ويحتل ناجتس المركز السادس في القسم الغربي فيما يأتي باكس في المركز ذاته لكن في القسم الشرقي.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
برأيك من هو أبرز لاعب يستحق التواجد بالمنتخب الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
مصر المقاصة
-
x
14:30
-
طنطا‏
الأسيوطي سبورت
-
x
17:15
-
الأهلي
المقاولون العرب
-
x
19:30
-
الانتاج الحربي
طلائع الجيش
-
x
19:30
-
سموحة
الدوري السعودي للمحترفين
الرائد
-
x
14:55
-
الإتفاق
الفيحاء
-
x
17:35
-
الأهلي
الشباب
-
x
19:30
-
الهلال
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
دفاع تاجنانت
-
x
17:00
-
شبيبة القبائل
إتحاد الحراش
-
x
17:00
-
إتحاد الجزائر
نادي مولودية الجزائر
-
x
18:00
-
النادي الرياضي القسنطينى
دوري نجوم قطر
الريان
-
x
15:45
-
السيلية
الغرافة
-
x
17:55
-
الخريطيات
الأهلي
-
x
17:55
-
قطر
كأس الخليج العربي الإماراتي
النصر
-
x
15:30
-
الوصل
الوحدة
-
x
18:00
-
العين
كأس الإتحاد الإنجليزي
ليستر سيتي
-
x
21:45
-
شيفيلد يونايتد
تشيلسي
-
x
22:00
-
هال سيتي
الدوري الإسباني
جيرونا
-
x
22:00
-
ليجانيس
الدوري الألماني
هيرتا برلين
-
x
21:30
-
ماينز
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
21:45
-
ديجون
الدوري البرتغالي الممتاز
فييرينسي
-
x
22:30
-
بورتيمونينسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/16/2018 2:00:12 PM