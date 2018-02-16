دوري السلة الأمريكي.. تيمبرولفز ينتفض ويفوز على ليكرز

انتفض مينيسوتا تيمبرولفز في الربع الرابع ليفوز (119-111) على ضيفه لوس أنجليس ليكرز ويحقق انتصاره الـ14 في آخر 15 مباراة على أرضه في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.





وتقدم ليكرز 91-84 في نهاية الربع الثالث لكن صاحب الأرض انتفض بفضل تألق جيمي باتلر الذي أنهى المباراة مسجلا 24 نقطة فيما أضاف تاج جيبسون 28 نقطة ليعادل أعلى عدد من النقاط في مباراة واحدة في مسيرته.





وحقق كارل-أنطوني تاونز رقمين مزدوجين إذ سجل عشر نقاط واستحوذ على 19 كرة مرتدة.





وبرز جوليوس راندل في صفوف ليكرز بعدما أنهى المباراة برصيد 23 نقطة.





ويحتل تيمبرولفز المركز الرابع في القسم الغربي برصيد 36 فوزا و25 هزيمة فيما تلقى ليكرز الخسارة الخامسة في عشر مباريات ويحتل المركز 11 في القسم ذاته.





وأصبح نيكولا يوكيتش ثالث لاعب في تاريخ البطولة يحرز 30 نقطة ويستحوذ على 15 كرة مرتدة بالإضافة إلى 17 تمريرة حاسمة في مباراة واحدة بعدما قاد دنفر ناجتس للفوز 134-123 على مضيفه ميلووكي باكس.





ولم يسبقه سوى جيمس هاردن في 2016 وماجيك جونسون في 1981.





وحقق يانيس انتيتوكمبو ثلاثة أرقام مزدوجة لكنها لم تكن كافية لإنقاذ باكس من الهزيمة.





وأحرز انتيتوكمبو 36 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة بالإضافة إلى 13 تمريرة حاسمة.





ويحتل ناجتس المركز السادس في القسم الغربي فيما يأتي باكس في المركز ذاته لكن في القسم الشرقي.



