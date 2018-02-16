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خميس الجهيناوي يشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن

الجمعة 16/فبراير/2018 - 12:13 م
خميس الجهيناوي يشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن
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محمد وليد الجموسي
 

يؤدي وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي بداية من اليوم الجمعة، زيارة عمل إلى جمهورية ألمانيا الفدرالية، يشارك خلالها في أشغال الدورة الرابعة والخمسين لمؤتمر ميونيخ للأمن التي تنعقد من 16 إلى 18 فيفري الجاري بمشاركة أكثر من عشرين رئيس دولة وحكومة وأكثر من أربعين وزير خارجية ودفاع إضافة إلى عدد هام من المسؤولين رفيعي المستوى من مختلف الدول. 

ويجري الجهيناوي وفق بلاغ للخارجية على هامش المؤتمر سلسلة من اللقاءات مع عدد من سامي المسؤولين الألمان، و رؤساء عدد من الوفود المشاركة، تخصص لبحث سبل تعزيز التعاون بين تونس وهذه الدول على المستويين الثنائي ومتعدد الأبعاد. 
كما سيشارك كضيف شرف في مائدة مستديرة بعنوان "الالتزام الألماني نحو إفريقيا- المساهمة في النمو وفي التشغيل" تنظمها جمعية نادي إفريقيا، التي تعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والشراكات بين ألمانيا والدول الإفريقية، إضافة إلى المشاركة في عدد من ورشات العمل على غرار جلسة خاصة بمكافحة الإرهاب.


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