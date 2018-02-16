أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-2-2018

ارتفعت أسعار الذهب، في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 16-2-2018، بقيمة جنيهان للجرام، متأثرة بالأسعار العالمية.





وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل 665 جنيها.









وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 570 جنيها، وعيار 24 إلى 760 جنيها للجرام، وسجل الجنيه الذهب 5320 جنيها.





وسجلت الأوقية العالمية فى التعاملات الفورية 1359 دولاراً.