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أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-2-2018

الجمعة 16/فبراير/2018 - 12:07 م
أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-2-2018
ذهب- أرشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
ارتفعت أسعار الذهب، في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 16-2-2018، بقيمة جنيهان للجرام، متأثرة بالأسعار العالمية.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل 665 جنيها.


وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 570 جنيها، وعيار 24 إلى 760 جنيها للجرام، وسجل الجنيه الذهب 5320 جنيها.

وسجلت الأوقية العالمية فى التعاملات الفورية 1359 دولاراً.
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