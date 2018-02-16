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محافظ البحر الأحمر: تكثيف الرقابة على الأسواق والسلاسل التجارية‎

الجمعة 16/فبراير/2018 - 12:10 م
محافظ البحر الأحمر: تكثيف الرقابة على الأسواق والسلاسل التجارية‎
اللواء أحمد عبد الله
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أكد اللواء أحمد عبد الله ، محافظ البحر الأحمر اليوم الجمعة ، على كافة الأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسعار ومراقبة الأسواق وضرورة تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة المستمرة على جميع الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع بمختلف أنواعها لضبط حركة الأسواق ومراقبة ومتابعة ضبط الأسعار ومكافحة غلاء بعض التجار معدوم الضمير.

وأكد رجال التموين ومباحث التموين، بضرورة تفعيل القانون الوزاري الخاص بضرورة التزام جميع التجار بالإعلان عن أسعار جميع السلع المطروحة بالأسواق ومصادرة أى سلعة معروضة بدون إعلان السعر وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التلاعب في الأسعار وتخفيف ورفع العبء عن كاهل المواطنين.
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