محافظ البحر الأحمر: تكثيف الرقابة على الأسواق والسلاسل التجارية‎





أكد اللواء أحمد عبد الله ، محافظ البحر الأحمر اليوم الجمعة ، على كافة الأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسعار ومراقبة الأسواق وضرورة تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة المستمرة على جميع الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع بمختلف أنواعها لضبط حركة الأسواق ومراقبة ومتابعة ضبط الأسعار ومكافحة غلاء بعض التجار معدوم الضمير.



