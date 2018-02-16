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الراحة ممنوعة في الأهلي استعدادا للنصر

الجمعة 16/فبراير/2018 - 12:11 م
الراحة ممنوعة في الأهلي استعدادا للنصر
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علي نبوي
 

قرر حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، استئناف التدريبات الجماعية للفريق عصر غدٍ السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

ورفض البدري منح اللاعبين راحة، في ظل ضغط المباريات الذي يواجه الفريق حاليا.

ويخوض الأهلي اليوم مباراة الأسيوطي في الخامسة والربع مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجول الـ 24 للدوري.

ويستعد الفريق اعتبارا من غدٍ السبت لمواجهة فريق النصر يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المزيد عن: النصر الأهلي والنصر الأهلي والأسيوطي الأهلي الأسيوطي
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