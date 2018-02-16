ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عمرو بركات يتحدى الشباب في الدوري السعودي

الجمعة 16/فبراير/2018 - 12:07 م
عمرو بركات يتحدى الشباب في الدوري السعودي
طباعة
الفجر الرياضي
 

وفي تمام الساعة السابعة والنصف، يلتقي فريق الشباب الذي يضم المصري عمرو بركات مع نظيره الهلال، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري السعودي.

ويسعى فريق الهلال  إلى تحقيق الفوز وتعويض نتيجة التعادل في الجولة الماضية أمام النصر، للاقتراب خطوة من التتويج بلقب الدوري، في ظل المنافسة الشرسة مع الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويأمل فريق الشباب في الخروج من المباراة بالنقاط الثلاث من أجل المحافظة على آماله فى إنهاء الموسم بالمربع الذهبى المؤهل لنسخة 2019 من مسابقة دورى أبطال اسيا.

يدخل الهلال لقاء اليوم في المركز الأول برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين على الأهلي، بينما يحتل الشباب المركز الثامن برصيد 26 نقطة.
المزيد عن: عمرو بركات الهلال الشباب الدوري السعودي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
برأيك من هو أبرز لاعب يستحق التواجد بالمنتخب الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
مصر المقاصة
-
x
14:30
-
طنطا‏
الأسيوطي سبورت
-
x
17:15
-
الأهلي
المقاولون العرب
-
x
19:30
-
الانتاج الحربي
طلائع الجيش
-
x
19:30
-
سموحة
الدوري السعودي للمحترفين
الرائد
-
x
14:55
-
الإتفاق
الفيحاء
-
x
17:35
-
الأهلي
الشباب
-
x
19:30
-
الهلال
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
دفاع تاجنانت
-
x
17:00
-
شبيبة القبائل
إتحاد الحراش
-
x
17:00
-
إتحاد الجزائر
نادي مولودية الجزائر
-
x
18:00
-
النادي الرياضي القسنطينى
دوري نجوم قطر
الريان
-
x
15:45
-
السيلية
الغرافة
-
x
17:55
-
الخريطيات
الأهلي
-
x
17:55
-
قطر
كأس الخليج العربي الإماراتي
النصر
-
x
15:30
-
الوصل
الوحدة
-
x
18:00
-
العين
كأس الإتحاد الإنجليزي
ليستر سيتي
-
x
21:45
-
شيفيلد يونايتد
تشيلسي
-
x
22:00
-
هال سيتي
الدوري الإسباني
جيرونا
-
x
22:00
-
ليجانيس
الدوري الألماني
هيرتا برلين
-
x
21:30
-
ماينز
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
21:45
-
ديجون
الدوري البرتغالي الممتاز
فييرينسي
-
x
22:30
-
بورتيمونينسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/16/2018 2:00:12 PM