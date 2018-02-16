عمرو بركات يتحدى الشباب في الدوري السعودي





وفي تمام الساعة السابعة والنصف، يلتقي فريق الشباب الذي يضم المصري عمرو بركات مع نظيره الهلال، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري السعودي.





ويسعى فريق الهلال إلى تحقيق الفوز وتعويض نتيجة التعادل في الجولة الماضية أمام النصر، للاقتراب خطوة من التتويج بلقب الدوري، في ظل المنافسة الشرسة مع الأهلي صاحب المركز الثاني.





ويأمل فريق الشباب في الخروج من المباراة بالنقاط الثلاث من أجل المحافظة على آماله فى إنهاء الموسم بالمربع الذهبى المؤهل لنسخة 2019 من مسابقة دورى أبطال اسيا.





يدخل الهلال لقاء اليوم في المركز الأول برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين على الأهلي، بينما يحتل الشباب المركز الثامن برصيد 26 نقطة.