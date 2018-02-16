تفاصيل انتشال جثة طفل من "نيل سندوب" بالمنصورة

تمكن رجال الإنقاذ النهري بالدقهلية، من انتشال جثة طفل ابن محافظة الإسماعيلية، إثر سقوطه في مياه الرياح التوفيقي أسفل كوبري سندوب بعد بلاغ الأهالي.



وانتقل رجال المباحث ورجال الإنقاذ النهري، تحت إشراف اللواء مروان عبد المعطي، مدير إدارة الحماية المدنية لمكان البلاغ، وبسؤال شهود العيان أكدوا أن الطفل يدعى "عبد الرحمن.ر.م.ف" 15 سنة من الإسماعيلية، وكان نائما أسفل الكوبري ومعه طفل آخر أصغر منه شقيقه.



وبسؤال الطفل المرافق له أشار إلى أنهما كانا نائمين وفوجئ أثناء تقلبهما بسقوط "عبد الرحمن" في المياه ووصف مكان سقوطه للإنقاذ النهري، وقام رجال الإنقاذ النهرى بتمشيط محيط المنطقة وتم العثور على الجثة معلقة في شبكة صيد على بعد مترين من مكان السقوط.



وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامه بالواقعه والتي كلفت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وإخطار أسرة الطفل.