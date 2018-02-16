ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تفاصيل انتشال جثة طفل من "نيل سندوب" بالمنصورة

الجمعة 16/فبراير/2018 - 12:07 م
تفاصيل انتشال جثة طفل من نيل سندوب بالمنصورة
طباعة
سالى رضوان
 
تمكن رجال الإنقاذ النهري بالدقهلية، من انتشال جثة طفل ابن محافظة الإسماعيلية، إثر سقوطه في مياه الرياح التوفيقي أسفل كوبري سندوب بعد بلاغ الأهالي.

وانتقل رجال المباحث ورجال الإنقاذ النهري، تحت إشراف اللواء مروان عبد المعطي، مدير إدارة الحماية المدنية لمكان البلاغ، وبسؤال شهود العيان أكدوا أن الطفل يدعى "عبد الرحمن.ر.م.ف" 15 سنة من الإسماعيلية، وكان نائما أسفل الكوبري ومعه طفل آخر أصغر منه شقيقه.

وبسؤال الطفل المرافق له أشار إلى أنهما كانا نائمين وفوجئ أثناء تقلبهما بسقوط "عبد الرحمن" في المياه ووصف مكان سقوطه للإنقاذ النهري، وقام رجال الإنقاذ النهرى بتمشيط محيط المنطقة وتم العثور على الجثة معلقة في شبكة صيد على بعد مترين من مكان السقوط.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامه بالواقعه والتي كلفت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وإخطار أسرة الطفل.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع أن تنجح العملية "سيناء 2018" في القضاء على كافة البؤر الإرهابية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
مصر المقاصة
-
x
14:30
-
طنطا‏
الأسيوطي سبورت
-
x
17:15
-
الأهلي
المقاولون العرب
-
x
19:30
-
الانتاج الحربي
طلائع الجيش
-
x
19:30
-
سموحة
الدوري السعودي للمحترفين
الرائد
-
x
14:55
-
الإتفاق
الفيحاء
-
x
17:35
-
الأهلي
الشباب
-
x
19:30
-
الهلال
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
دفاع تاجنانت
-
x
17:00
-
شبيبة القبائل
إتحاد الحراش
-
x
17:00
-
إتحاد الجزائر
نادي مولودية الجزائر
-
x
18:00
-
النادي الرياضي القسنطينى
دوري نجوم قطر
الريان
-
x
15:45
-
السيلية
الغرافة
-
x
17:55
-
الخريطيات
الأهلي
-
x
17:55
-
قطر
كأس الخليج العربي الإماراتي
النصر
-
x
15:30
-
الوصل
الوحدة
-
x
18:00
-
العين
كأس الإتحاد الإنجليزي
ليستر سيتي
-
x
21:45
-
شيفيلد يونايتد
تشيلسي
-
x
22:00
-
هال سيتي
الدوري الإسباني
جيرونا
-
x
22:00
-
ليجانيس
الدوري الألماني
هيرتا برلين
-
x
21:30
-
ماينز
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
21:45
-
ديجون
الدوري البرتغالي الممتاز
فييرينسي
-
x
22:30
-
بورتيمونينسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/16/2018 2:00:02 PM