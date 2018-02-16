أسهم أوروبا تتجه لإنهاء موجة خسائر استمرت 3 أسابيع

تتجه الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، إلى إنهاء موجة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع بدعم من استمرار قوة نتائج أرباح الشركات مع هدوء التقلبات وانحسار التوتر بشأن ارتفاع معدل التضخم.





وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0818 بتوقيت جرينتش بدعم من المكاسب التي حققها قطاع الطاقة بفعل ارتفاع أسعار النفط والنتائج القوية التي حققتها الشركات الكبرى ومن بينها شنايدر وإيني ورينو.





والمؤشر ستوكس مرتفع بأكثر من اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع لكنه ما زال دون أعلى مستوى في عامين ونصف العام الذي سجله في يناير كانون الثاني بسبعة في المئة.





ويأتي التعافي الذي تحقق هذا الأسبوع بعد بداية سيئة لشهر فبراير شباط عندما تسببت المخاوف بشأن التضخم في موجة هبوط بأسواق الأسهم العالمية.



