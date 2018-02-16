"النصرة" تخلي مطار تفتناز من المروحيات (صور)

أثارت صور لشاحنات تحمل بقايا مروحيات من مطار تفتناز العسكري شمال سوريا جدلا واسعا في مواقع التواصل ووسائل الإعلام المحلية، اعتبرها البعض تمهيدا لدخول الجيش التركي إليه.





وذكر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشاحنات تابعة لفصائل "هيئة تحرير الشام"، وأن ما تحمله تلك الشاحنات هي بقايا لمروحيات كانت موجودة في المطار. وفق "روسيا اليوم"





وفي وقت سابق، تداولت مصادر سورية معارضة دخول رتل عسكري تركي إلى إدلب باتجاه مطار تفتناز، وسط أنباء عن عزم تركيا إقامة قاعدة جوية فيه.



