"الصباحي" حكما لمباراة الأهلي والأسيوطي.. و"نور الدين" يدير موقعة المقاصة وطنطا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة، ضمن الأسبوع الرابع والعشرين لدوري القسم الأول.

وجاءت أسماء الحكام على النحو التالي:

مصر المقاصة وطنطا:

إبراهيم نور الدين ويعاونه محمد فاروق وعلاء عبد الباسط، وصالح سلامة حكماً رابعاً، وكل من حسن السندبيسي وأحمد جمال حكماً خامساً.

الاسيوطي والأهلي:

محمد الصباحي ويعاونه أحمد نوفل وشريف عبد الله، وعمرو جلال حكماً رابعاً، وكل من أشرف رشاد ومحمد عمارة حكماً خامساً.

طلائع الجيش وسموحة:

محمود البنا ويعاونه أحمد صلاح وسيد نافع، ومحمد حسان حكماً رابعاً، وكل من محمد سيد بكر ووليد عبد العزيز حكماً خامساً.

المقاولون والإنتاج الحربى:

سعيد حمزة ويعاونه أحمد ساهر ونور سعيد، وأشرف أبو النور حكماً رابعاً، وكل من عبد العزيز السيد وأحمد حمدي حكماً خامساً.