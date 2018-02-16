ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الصباحي" حكما لمباراة الأهلي والأسيوطي.. و"نور الدين" يدير موقعة المقاصة وطنطا

الجمعة 16/فبراير/2018 - 12:19 ص
الصباحي حكما لمباراة الأهلي والأسيوطي.. ونور الدين يدير موقعة المقاصة وطنطا
الاهلي والأسيوطي
طباعة
كيرلس مدحت
 

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة، ضمن الأسبوع الرابع والعشرين لدوري القسم الأول.

 

وجاءت أسماء الحكام على النحو التالي:

مصر المقاصة وطنطا:

إبراهيم نور الدين ويعاونه محمد فاروق وعلاء عبد الباسط، وصالح سلامة حكماً رابعاً، وكل من حسن السندبيسي وأحمد جمال حكماً خامساً.

 

الاسيوطي والأهلي:

محمد الصباحي ويعاونه أحمد نوفل وشريف عبد الله، وعمرو جلال حكماً رابعاً، وكل من أشرف رشاد ومحمد عمارة حكماً خامساً.

 

طلائع الجيش وسموحة:

محمود البنا ويعاونه أحمد صلاح وسيد نافع، ومحمد حسان حكماً رابعاً، وكل من محمد سيد بكر ووليد عبد العزيز حكماً خامساً.

 

المقاولون والإنتاج الحربى:

سعيد حمزة ويعاونه أحمد ساهر ونور سعيد، وأشرف أبو النور حكماً رابعاً، وكل من عبد العزيز السيد وأحمد حمدي حكماً خامساً.

 

المزيد عن: محمد الصباحي طنطا رياضة المقاصة الأهلي الأسيوطي أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
برأيك من هو أبرز لاعب يستحق التواجد بالمنتخب الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
مصر المقاصة
-
x
14:30
-
طنطا‏
الأسيوطي سبورت
-
x
17:15
-
الأهلي
المقاولون العرب
-
x
19:30
-
الانتاج الحربي
طلائع الجيش
-
x
19:30
-
سموحة
الدوري السعودي للمحترفين
الرائد
-
x
14:55
-
الإتفاق
الفيحاء
-
x
17:35
-
الأهلي
الشباب
-
x
19:30
-
الهلال
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
دفاع تاجنانت
-
x
17:00
-
شبيبة القبائل
إتحاد الحراش
-
x
17:00
-
إتحاد الجزائر
نادي مولودية الجزائر
-
x
18:00
-
النادي الرياضي القسنطينى
دوري نجوم قطر
الريان
-
x
15:45
-
السيلية
الغرافة
-
x
17:55
-
الخريطيات
الأهلي
-
x
17:55
-
قطر
كأس الخليج العربي الإماراتي
النصر
-
x
15:30
-
الوصل
الوحدة
-
x
18:00
-
العين
كأس الإتحاد الإنجليزي
ليستر سيتي
-
x
21:45
-
شيفيلد يونايتد
تشيلسي
-
x
22:00
-
هال سيتي
الدوري الإسباني
جيرونا
-
x
22:00
-
ليجانيس
الدوري الألماني
هيرتا برلين
-
x
21:30
-
ماينز
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
21:45
-
ديجون
الدوري البرتغالي الممتاز
فييرينسي
-
x
22:30
-
بورتيمونينسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/16/2018 1:40:08 AM