إعدام المتهم الرئيسي في واقعة حرق ربة منزل وابنتيها بشبرا الخيمة

أسدلت محكمة جنايات جنوب بنها الستار في قضية حرق ربة منزل ونجلتيها وطعن زوجها بشبرا الخيمة على يد 11 متهما.



حيث قضت المحكمة بإعدام المتهم الرئيسي "م. ص " والحكم بالمؤبد لـ 8 متهمين وبراءة اثنين.



وكان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بوجود بلاغ حريق بشقة بشبرا الخيمة، وبالانتقال تبين نشوب حريق بشقة سكنية فى شبرا الخيمة، وتبين وفاة ربة منزل وابنتيها فى الحريق.



وتبين من تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل حرق ربة منزل وابنتيها وشرع فى قتل زوجها بسلاح أبيض "سكين"، وأن هناك 10 متهمين آخرين اشتركوا فى إشعال النيران بالشقة.



وتم احالة أوراق المتهم إلى المفتي لأخذ الرأي في إعدامه.