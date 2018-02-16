حالة الطقس اليوم الجمعة 16/2/2018 في مصر والدول العربية

تنشر بوابة "الفجر" اليوم الجمعة، توقعات درجات الحرارة فى جميع محافظات مصر والدول العربية، أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، غير مستقر على كافة الأنحاء؛ حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من الوجة البحري تصل إلى حد السيول على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.









حالة الطقس اليوم الجمعة 16/2/2018 في مصر:





يكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة. أما حالة البحر المتوسط، فستكون معتدلة مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.







حالة الطقس اليوم الجمعة 16/2/2018 في الأردن:





تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية في النهار.

وتسود أجواء باردة نسبيًا صباحًا في عموم المناطق، تكون لطيفة مع ساعات الظهيرة، ويستمر ظهور السحب المتوسطة والعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.







حالة الطقس اليوم الجمعة 16/2/2018 في خليج العقبة:





تكون الرياح جنوبية معتدلة السرعة، أما حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (20-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 20 درجة مئوية.

يكون الطقس بارداً نسبياً في مختلف المناطق وغالباً غائم بسحب على ارتفاعات مختلفة في الليل.

وتتهيأ الفرصة تدريجيًا لهطول زخات متفرقة من المطر بمشيئة الله في العديد من المناطق، تشمل بذلك الأغوار وربما خليج العقبة، وتكون هذه الزخات رعدية غزيرة بُعيد انتصاف الليل.

وتكون الرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أثناء هبوب العواصف الرعدية.







حالة الطقس اليوم الجمعة 16/2/2018 في فلسطين:



