كريم فهمى: المرأة كائن تافة ما لوش لازمة.. وريم مصطفى ترد: "إنت دورك حصالة"
الجمعة 16/فبراير/2018 - 12:38 ص
مريم الشريف
وصف الفنان كريم فهمي، المرأة بالكائن التافه مضيفًا: " دي ضعيفة وملهاش لازمة، فيما علق الفنانة ريم مصطفى قائلة: قوة المرأة فى ضعفها، ولو إنت تقدر تعيش من غير الست يبقى بتفتي، انت آخرك بتدفع فلوس يعنى دورك حصالة".
واضاف أحمد فهمي، خلال برنامج "قعدة رجالة" على قناة DMC": "أنا بتمنى تتخلص المرأة من لسانها مش بس ساعة المشاكل وإنما علطول".
وعبر الفنان باسل الخياط عن أمله في أن تغير المرأة فكرتها بأن الرجل عدو لها.
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