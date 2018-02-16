كريم فهمى: المرأة كائن تافة ما لوش لازمة.. وريم مصطفى ترد: "إنت دورك حصالة"





واضاف أحمد فهمي، خلال برنامج "قعدة رجالة" على قناة DMC": "أنا بتمنى تتخلص المرأة من لسانها مش بس ساعة المشاكل وإنما علطول".





وعبر الفنان باسل الخياط عن أمله في أن تغير المرأة فكرتها بأن الرجل عدو لها.











وصف الفنان كريم فهمي، المرأة بالكائن التافه مضيفًا: " دي ضعيفة وملهاش لازمة، فيما علق الفنانة ريم مصطفى قائلة: قوة المرأة فى ضعفها، ولو إنت تقدر تعيش من غير الست يبقى بتفتي، انت آخرك بتدفع فلوس يعنى دورك حصالة".