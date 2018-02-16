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كريم فهمى: المرأة كائن تافة ما لوش لازمة.. وريم مصطفى ترد: "إنت دورك حصالة"

الجمعة 16/فبراير/2018 - 12:38 ص
كريم فهمى: المرأة كائن تافة ما لوش لازمة.. وريم مصطفى ترد: إنت دورك حصالة
ريم مصطفى
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مريم الشريف
 

وصف الفنان كريم فهمي، المرأة بالكائن التافه مضيفًا: " دي ضعيفة وملهاش لازمة، فيما علق الفنانة ريم مصطفى قائلة: قوة المرأة فى ضعفها، ولو إنت تقدر تعيش من غير الست يبقى بتفتي، انت آخرك بتدفع فلوس يعنى دورك حصالة".

واضاف أحمد فهمي، خلال برنامج "قعدة رجالة" على قناة DMC": "أنا بتمنى تتخلص المرأة من لسانها مش بس ساعة المشاكل وإنما علطول".

وعبر الفنان باسل الخياط عن أمله في أن تغير المرأة  فكرتها بأن الرجل عدو لها.


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