الطالع الفلكى الجُمعَه 16/2/2018..حَدَسْ مُرتَفِع!

**القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الحُوت.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 20 يناير - 18 فبراير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 12 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد الذّابِح من 10 فبراير - 22 فبراير.





*اليوم 9 أمشير قبطى، 16 شُبَاط رُومى، 30 جُمَادى أوّل، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -مش أىّ حلم تشوفيه تبْآ رسالة جَيّالك من رُوح.(هالة صدقى من فيلم إستغاثة من العالم الآخر-1985)

*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الحُوت يعنى

إضاءة الطريق أمامك للسفر داخل وخارج وطنك بغرض البحث عن لقمة العيش الشريفة ، البحث عن وظيفة جديدة أو إضافيّة ، فالحوت لايجد رزقه من الطعام والزواج إلا فى نهاية رحلته للمحيطات البعيدة الدافئة ، ولأن شرف وعلوّ الزهرة هو برج الحوت فالبحث عن عروسة أو عريس بجدّ واجتهاد تزداد فرصته للنجاح بمشيئة الله تَعَالى ، كما أنه وقت مناسب لعثورك على أغراضك المفقودة ، إرتفاع الحَدَسْ/الشفافيّة/الإدراك الأثيرى لتبدأ فى القلق تجاه شخص أو موضوع دون سبب منطقى لكن إرتفاع إنزعاجك النفسى تجاه هذا الشخص أو الموضوع يُجبرك على التمهّل وغالباً ما تصدق حاسّتك السادسة ، هذه الحاسّة تزداد لدى الإناث وخلال حلول القمر فى بُرج الحُوت وأيضاً خلال الأيّام الثلاث الأخيرة من الشهر القمرى العربى ،هذا لايعنى أن تنجرف وراء شعورك بالإرتياح تجاه شخص فتُعطيه الأمان فقط لمجرّد أنك واثق من حاسّتك السادسة والتى لايجب أن تكون بالضرورة صادقة فالتشويش على جهاز الإستقبال العصبى والأثيرى/ريسيفر لديك وارد الحدوث ، تماماً كما يحدث لأجهزة الموبايل أو ريسيفر القنوات الفضائيّة بسبب عوامل تشويش من البيئة كدخولك فى حالة غضب أو شهوة أوجوع تتسبب فى طمس القدرة لحاستك السادسة على الإدراك الصحيح.









*إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: يوم العطلة يتوفّر الوقت الكافى لعلاج المشاكل الهامشيّة التى لاتتوفر رفاهية الوقت لها طوال الأسبوع، بادر بتصفية خلافات الأسرة إن وُجِدَتْ.





برج الثور: رغبة فى التنزّه أوتبادل الزيارات، لكن عليك أن تلزم المنزل فى المساء للعناية بصحّتك بدلاً عن تحمّل تبعات لطشة برد ثقيلة طيلة الأسبوع القادم.





برج الجوزاء: إستعمل الحسّ الفكاهى وروح المرح لتلطيف الأجواء السّاخنة بين أفراد العائلة أو الأصدقاء ، بعيداً عن الإنتقاد اللاذع وإن كان صحيحاً.





برج السّرطان: فرصة لجرد إسطواناتك القديمة وترتيب الكتب والألبومات والصور الفوتوغرافية، هذا يشمل مُكالمة هاتفية لشخصيات قديمة عزيزة على قلبك.





برج الأسد: الرغبة فى التسلّط قد تتسبب بنزاع بينك وبين زوجتك أو أحد أفراد عائلتك،إحتفظ بمساحتك الخاصة ودافع عنها مع إحترامك لمساحات الآخرين.





برج العذراء: قد يتم إستعراض شخصٌ ما كزوج/زوجة المستقبل للعزاب، المُقابلات المُرتّبة أسريّاً عادةً ماتكون أكثر نجاحاً من مساعيك الشخصيّة فلا تستخفّ بها.





برج الميزان: العين تعشق كل جميل ، عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.





برج العقرب: الأسوار الجيدة تصنع جيراناً جيدين، طبق هذه الفكرة بكل لطف مع جيرانك وأقربائك ولا تسمح للطيبين بالتطفل على شئون منزلك الخاصة.





برج القوس: يوم مُناسب لأداء الواجبات الإجتماعية وصِلَة الرّحِمْ،زيارة المرضى من الأقرباء أوالأصدقاء والمُشاركة فى فاتورة علاج أحدهم إن أمكنك.





برج الجدى: حتى فى يوم عطلتك لن تفلت من أحد الأعمال وغالباً منزلية الطابع ، إن لم يكن لشراء حاجيات منزلك فعلى الأقل إصلاح أو تنظيف أغراض المنزل.

برج الدّلو: مع تلك الفرحة فى عيون الحبيب فقرشك فى مكانه الصحيح لكن حاول أن تختَار السلعة ثمينة القيمة كالذهب وليست أجهزة تتقادم بمرور الوقت.



