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تفاصيل جديدة حول إطلاق النيران على كمين العدوة في المنيا

الجمعة 16/فبراير/2018 - 12:28 ص
تفاصيل جديدة حول إطلاق النيران على كمين العدوة في المنيا
صورة أرشيفية
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احمد الخميسي
 
أرجعت مصادر أمنية، سبب حادث كمين العدوة بالمنيا إلى عملية تهريب، مشيرين إلى أن 3 سيارات دفع رباعي كانت تسير بمنطقة صحراوية خلف الكمين، وتدخلت القوة المتمركزة وطلبت من السائقين التوقف، ولم  يستجيبوا.

وقالت المصادر، إن المجهولين أطلقوا أعيرة نارية تجاه القوة الأمنية المعينة خدمة بالكمين، ثم حاولوا عبوره واقتحامه بسرعة جنونية، وتعامل أفراد الشرطة معهم بإطلاق الرصاص ومطاردتهم دون وقوع أي مصابين من الجانبين، وتم ضبط سيارة منهم يقودها شخص واحد، وتم القبض والتحفظ عليه.

وقالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه بخصوص حادث إطلاق أعيرة نارية على أحد الكمائن الأمنية بالطريق الصحراوي بمركز العدوة، شمال غربي المحافظة، لم يستقبل مرفق الإسعاف أي بلاغات بوجود إصابات، ولم تتلق المستشفيات أي إشارات باستقبال حالات.

وسٌمع في العاشره من مساء الخميس، دوي إطلاق أعيرة نارية بالقرب من كمين للشرطة، بالطريق الصحراوي الغربي بزمام مركز العدوة، وتم التحفظ على سيارة يشتبه في أن مستقليها أطلقوا الرصاص.
المزيد عن: كمين العدوة حادث كمين العدوة المنيا
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