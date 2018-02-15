سيناء 2018 x أسبوع.. محاصرة الإرهابيين وتمشيط السواحل وتدمير البؤر الإرهابية

بعد مرور سبعة أيام على عمليات القوات المسلحة والشرطة المصرية الشاملة "سيناء 2018"، والتي بدأت في 9 فبراير برفع حالة التأهب القصوى، لتنفيذ عملية شاملة على الاتجاهات الاستراتيجية في إطار مهمة القضاء على العناصر الإرهابية، لمهاجمة بؤر وأوكار الإرهابيين ومحاصرتهم، ترصد "الفجر" نتائج العملية الكاملة.

سبعة بيانات رسمية، أصدرتها القوات المسلحة، تكشف تفاصيل خطتها لمواجهة الإرهاب في سيناء، لتطهيرها من الإرهابيين، بتنفيذ العديد من الضربات الجوية ضد البؤر الإرهابية بسيناء، ووقف الإمدادات من خلال تكثيف التواجد الأمني عبر السواحل.

وتشدد قوات حرس الحدود والشرطه المدنية إجراءات التأمين على المنافذ الحدودية وكذا تشديد إجراءات التأمين للمجرى الملاحي.

اليوم الأول.. بداية المواجهة

البداية حينما أعلن البيان الأول للقوات المسلحة حول بداية مواجهة الإرهابيين، قائلا؛ "في إطار التكليف الصادر من رئيس الجمهورية للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالمواجهة الشاملة لمواجهة الإرهاب بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة الأخرى، بدأت صباح اليوم الجمعة، قوات إنفاذ القانون تنفيذ خطة المواجهة الشاملة لمواجهة العناصر الإجرامية و الإرهابية بشمال ووسط سيناء، وبمناطق أخرى بدلتا مصر، والظهير الصحراوى غرب وادى النيل، إلى جانب تنفيذ مهام و مناورات تدريبية وعملياتية أخرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية، وتطهير المناطق التى يوجد بها العناصر الإرهابية، وتحصين المجتمع المصرى من شرور الإرهاب والتطرف بالتوازى مع مجابهة الجرائم الأخرى، ذات التأثير على الأمن والاستقرار الداخلي.

ولم تمر ساعات، حتى أعلن البيان الثاني للقيادة العامة للقوات المسلحة، حول استهداف القوات الجوية لبؤر وأوكار للعناصر الإرهابية في شمال ووسط سيناء.

وقامت عناصر من القوات البحرية بتشديد إجراءات التأمين على المسرح البحري بغرض قطع خطوط الإمداد عن العناصر الإرهابية.

اليوم الثاني.. الضربات الجوية

وواصلت القوات الجوية تنفيذ العديد من الضربات الجوية ضد البؤر الإرهابية بسيناء، حسبما أكدت لقوات المسلحة، في بيانها الثالث، قائلة؛ "إن الضربات الجوية المركزة وجهت ضد التجمعات والبؤر الإرهابية التي تم رصدها مسبقا بشمال ووسط سيناء، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي، بتوجيه ضربات قوية استهدفت مخازن تكديس الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة ومناطق الدعم اللوجيستى المكتشفة، مع الاستمرار في تنفيذ أعمال التأمين الجوى للمناطق الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية".

كما قامت عناصر من القوات الخاصة البحرية بتنفيذ أعمال التأمين لساحل البحر من رفح وحتى غرب العريش لقطع طرق الإمداد للعناصر الإرهابية، مع الاستمرار في حماية الأهداف الاقتصادية بالبحر، بالتزامن مع مرور الدوريات البحرية لتأمين منطقة الساحل المتدد من مرسى مطروح حتى مدينة السلوم، والتعاون مع قوات حرس الحدود لتأمين المناطق الحدودية على الاتجاة الغربي والجنوبي.

اليوم الثالث.. تمشيط ومداهمات

وتستمر عمليات القوات المسلحة، وذكرت في بيانها الرابع، أنه قامت عناصر من وحدات الصاعقة والمظلات وقوات التدخل السريع بعمليات تمشيط ومداهمات واسعة النطاق على جميع المحاور والمدن والقري بشمال ووسط سيناء.

وتمكنت القوات الجوية من استهداف وتدمير عدد 66 هدفا تستخدمه العناصر الإرهابية في الاختفاء من أعمال القصف الجوي والمدفعي والهروب من قواعد تمركزها أثناء حملات المداهمة.

واستمرارًا لخطة القوات المسلحة والشرطة، أكد البيان، القضاء على عدد 16 عنصرًا تكفيريًا واكتشاف وتدمير مخزن للعبوات الناسفة و2 سيارة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية، فضلًا عن القبض على عدد 4 أفراد من الإرهابيين أثناء محاولتهم مراقبة واستهداف القوات بمناطق العمليات، وضبط عدد 30 فردا من المشتبه بهم.

كما تم اكتشاف وإبطال مفعول 12 عبوة ناسفة تم زرعها على محاور تحرك القوات، وتدمير 11 سيارة دفع رباعي خاصة بالعناصر الإرهابية و31 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، تدمير 3 مخازن عثر بداخلها علي كميات من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة وزى عسكري، اكتشاف وتدمير معمل ميداني تستخدمه الإرهابيين في تصنيع العبوات الناسفة.

واستطاعت القوات، اكتشاف وتدمير مركز إعلامي عثر بداخله على العديد من أجهزة الحواسب الآلية ووسائل الاتصال اللاسلكية والكتب والوثائق والمنشورات الخاصة بالفكر الجهادي، واكتشاف وتدمير عدد 6 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر بمساحة إجمالية تقدر بنحو 20 فدانا، وضبط عدد 18 طربة من جوهر الحشيش المخدر.

اليوم الرابع.. الهجوم على بؤر الإرهابيين

أما اليوم الرابع، فقد اعتمدت خطة العملية الشاملة، على الهجوم على بؤر الإرهابيين، كما جاء في البيان الخامس حول استهداف مناطق اختباء وتخزين أسلحة وذخائر تزامنا مع الضربات الجوية والنيران المدفعية المركزة.

وقامت القوات الجوية برصد وتدمير 60 هدفا للعناصر الإرهابية، فضلا عن القضاء على 12 فردا من العناصر التكفيرية المسلحة، ناهيك عن القبض على 92 من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وضبط وتدمير والتحفظ على 20 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها الإجرامية لترويع المواطنين، وتدمير 27 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وقامت العناصر التخصصية من المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 23 عبوة ناسفة تم زراعتها بمناطق العمليات، فضلا عن اكتشاف وتدمير 7 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المعدة للتداول.

كما عثرت على 13 مخبأ تحت الأرض بداخلها كميات كبيرة (مواد إعاشة - قطع غيار دراجات نارية - أدوات تصنيع عبوات ناسفة)، واكتشاف وتدمير خندق مجهز هندسيا ومغطى بطول 250 مترا وعرض 2 متر.

وتمكنت القوات الجوية من إحباط عملية تهريب أسلحة وذخائر إلى البلاد عبر الاتجاه الإستراتيجي الغربي، من خلال استهداف وتدمير 4 عربات محملة بالأسلحة والذخائر ومقتل العناصر الإرهابية القائمة على أعمال التهريب.

اليوم الخامس.. القوات البحرية

وتزامنا مع العملية الشاملة "سيناء 2018"، في اليوم الخامس، نفذت القوات البحرية عدد من الأنشطة التدريبية البارزة بمسرح عمليات البحر المتوسط، بإطلاق عدد 4 صاروخ أرض بحر وسطح بحر، في إطار التدريب على التعامل مع كافة التهديدات والعدائيات لمياهنا الإقليمية.

ووفقا للبيان السادس للعملية الشاملة "سيناء 2018"، أعلنت القيادة العامة للقوات عن القبض على 400 فرد من العناصر الإجرامية والمشتبه بهم منهم جنسيات أجنبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تم اكتشاف وتفجير عدد 79 عبوة ناسفة تم زرعها بمناطق العمليات، ومخزن تحت الأرض عثر بداخله على 10 ألغام مضادة للدبابات.

فيما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، عدة نتائج إيجابية في مختلف الاتجاهات بشأن العملية سيناء 2018م، منها؛ قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 7 سيارات خلال استخدام العناصر الإرهابية له، والقضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة مكونة من 10 تكفيريين بمدينة العريش.

كما تم القبض على 400 فرد من العناصر الإجرامية بينهم جنسيات أجنبية، وضبط وتدمير والتحفظ على 6 سيارات و 13 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدم في العمليات الإجرامية.

وشملت النتائج؛ تدمير 143 عشه ووكرًا ومخزنًا تابعة للعناصر الإرهابية، فضلا عن اكتشاف وتفجير 79 عبوة ناسفة ومخزنا تحت الأرض عثر بداخله على 10 ألغام مضادة للدبابات، فيما نفذت القوات البحرية عددا من العمليات التدربية بالبحر المتوسط.





اليوم السادس.. تطهير سيناء

وواصلت قوات مكافحة الإرهاب، من القوات المسلحة والشرطة، تنفيذ مهامها القتالية المخططة، لتطهير مناطق شمال ووسط سيناء، من البؤر الإرهابية، بجانب دورها في تأمين الحدود البرية والساحلية على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة.

وقامت القوات الجوية، باستهداف وتدمير عدد 11 هدفًا، والقبض على 15 عنصرًا تكفيريًا، فضلا عن اكتشاف وتدمير عدد 2 مخبأ، تحت الأرض، عُثر بداخلهما على أكثر من 1500 كيلوجرام، من مادة "C 4"، وكمية من مادة "TNT" شديدة الانفجار، وعدد 56 مفجرًا، و13 دائرة كهربية، تُستخدم في صناعة العبوات الناسفة.

كما تم اكتشاف وتدمير فتحة نفق، في المنطقة الحدودية، بشمال سيناء، وتدمير عدد 3» من الحفر، وخنادق المواصلات،فضلا عن القبض على 153 فردًا من المطلوبين جنائيًا، والمشتبه بهم؛ منهم جنسيات أجنبية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تم تدمير عدد 181 عشة ووكرًا ومخزنًا جبليًا، عثر بداخلهم، وضبط وتدمير والتحفظ على عدد 6 سيارات أنواع مختلفة، وعدد 17 دراجة نارية، دون لوحات معدنية.

وعلى امتداد السواحل، تقوم القوات البحرية، بتفتيش السفن والعائمات المشتبه بها كافة، مع قطع خطوط الإمداد والإخلاء للعناصر الإرهابية، بالتزامن مع قيام الوحدات الخاصة البحرية، بتنفيذ أعمال المداهمات، وتفتيش البؤر الإرهابية، بالمناطق الساحلية.