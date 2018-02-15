أنغام تختتم مهرجان "ليالي فبراير الكويت" بأغانيها ألبومها الخليجي الجديد





أشعلت المطربة أنغام حفل ختام ليالي فبراير الكويت لعام 2018، منذ قليل، على مسرح جابر الأحمد الثقافي "الأوبرا الكويتية".





وقدمت أنغام باقة من أجمل أغانيها ومن بينها: "ساندة عليك"، "حتة منى"، "عمرى معاك "، "ماجبش سيرتى"، "أنا وحدى"، "أكتبلك تعهد".





كما أطربت أنغام جمهورها بأغاني ألبومها الخليجي "راح تذكرني" والتي طرحته مؤخرًا.





هذا ويعد مهرجان ليالي فبراير ثاني مهرجان غنائي يقام في الكويت بعد مهرجان "هلا فبراير"، نظم الدورة الأولى منها تلفزيون الوطن بالتعاون مع شركة روتانا عام 2009 ليواكب الاحتفالات الوطنية وأعياد التحرير والاستقلال في شهر فبراير.