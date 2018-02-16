ضياء رشوان: السياسة الخارجية بمصر في أزهى عصورها
الجمعة 16/فبراير/2018 - 12:32 ص
هدى عبدالرازق
قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن العملية الشاملة سيناء تعد رسالة إقليمية للدول، بأن مصر تمتلك جيش قوي.
وأشار "رشوان"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الأداء السياسي الداخلي أقل من الأداء الاقتصادي بمصر، مشيدا بأداء السياسة الخارجية في مصر، قائلا: "السياسة الخارجية في أزهى عصورها".
وأشار "رشوان"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الأداء السياسي الداخلي أقل من الأداء الاقتصادي بمصر، مشيدا بأداء السياسة الخارجية في مصر، قائلا: "السياسة الخارجية في أزهى عصورها".