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ميركل: تركيا مضطرة لحماية مصالحها الأمنية

الخميس 15/فبراير/2018 - 11:47 م
ميركل: تركيا مضطرة لحماية مصالحها الأمنية
جانب من اللقاء
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وكالات
 

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الخميس، إن "تركيا مضطرة لحماية مصالحها الأمنية"، في إشارة إلى عملية "غصن الزيتون".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها التركي، بن علي يلدريم، في العاصمة الألمانية برلين.

وأعربت المستشارة الألمانية عن أملها بتجاوز الأزمة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في إشارة إلى دعم واشنطن لتنظيم "ب ي د/بي كا كا" الإرهابي في سوريا.

كما عبرت عن ارتياحها إزاء تصريحات يلدريم، حول استعداد بلاده حل خلافاتها مع ألمانيا.

وقالت ميركل، إن ذلك سيتم خطوة خطوة.

وشددت على أهمية العلاقات بين البلدين، والحفاظ على القيم المشتركة بينهما.

واعتبرت أن زيارة يلدريم، (إلى ألمانيا) تشير إلى استعداد الجانب التركي للتفاوض بخصوص الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وردًا على سؤال حول اعتداء أنصار لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي على مساجد بألمانيا، أوضحت ميركل، أن بلادها لن تسمح للعنف سواء تجاه المساجد أو الكنائس أو الكنس.

وخلال فبراير الجاري، تعرضت عدة مساجد تابعة لجهات دينية تركية في ألمانيا لاعتداءات من قبل أنصار التنظيم الإرهابي.

ويواصل الجيشان، التركي والسوري الحر، منذ 20 يناير الماضي، عملية "غصن الزيتون" ضد المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كا كا" الإرهابيين، شمال غربي سوريا، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.

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