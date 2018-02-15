خالد فهمي: إصلاح المسار البيئي في مصر بحاجة إلى سنوات

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن إصلاح المسار البيئي في مصر في حاجة إلى سنوات، لافتًا إلى أن نهر الراين في أوروبا كان مصرف للمخلفات لكن نتيجة خطة وضعت لمدة 15 عام عادت إليه الأسماك مرة أخرى وعادوا للشرب منه.



