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خالد فهمي: إصلاح المسار البيئي في مصر بحاجة إلى سنوات

الخميس 15/فبراير/2018 - 11:49 م
خالد فهمي: إصلاح المسار البيئي في مصر بحاجة إلى سنوات
خالد فهمي
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كساب أحمد
 
قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن إصلاح المسار البيئي في مصر في حاجة إلى سنوات، لافتًا إلى أن نهر الراين في أوروبا كان مصرف للمخلفات لكن نتيجة خطة وضعت لمدة 15 عام عادت إليه الأسماك مرة أخرى وعادوا للشرب منه. 

وتابع "فهمي"، خلال حواره ببرنامج "مساء دريم"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن الوزارة وقعت خطط استثمارية مع القطاع الخاص لتدوير القمامة والاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة 
المزيد عن: وزارة البيئة التوك شو أخبار مصر
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