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"ائتلاف حب الوطن": شعبية الرئيس السيسي في ازدياد مستمر

الخميس 15/فبراير/2018 - 11:49 م
ائتلاف حب الوطن: شعبية الرئيس السيسي في ازدياد مستمر
عبد الفتاح السيسي
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أمنية فوزي
 
أشاد الدكتور مجدي علام، أمين عام ائتلاف حب الوطن، بمؤتمري الفيوم والمنوفية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن فلاحين مصر هم الظهير الشعبي للدولة المصرية.

وأكد "علام"، أن شعبية السيسي في ازدياد مستمر كلما زاد وعي المصريين بمدي خطورة المرحلة الحالية وحرب مصر ضد الإرهاب وهذا الحشد يوجه رسالة للعالم أجمع بأن مصر وشعبها تؤيد السيسي في حربه على الإرهاب.

وذكر أنه ليس أمامنا بديل لرئيسنا المؤيد من الله ومايحدث هو تمكين من الله للرئيس"، مؤكدًا أن "فلاحي مصر يؤمنون بقضية بقاء الدولة المصرية، وأن قضية الفلاحين في عين وقلب رئيسها المؤمن، وأن مصلحة مصر بشبابها وفلاحيها هي الأولى.
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