"ائتلاف حب الوطن": شعبية الرئيس السيسي في ازدياد مستمر

أشاد الدكتور مجدي علام، أمين عام ائتلاف حب الوطن، بمؤتمري الفيوم والمنوفية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن فلاحين مصر هم الظهير الشعبي للدولة المصرية.





وأكد "علام"، أن شعبية السيسي في ازدياد مستمر كلما زاد وعي المصريين بمدي خطورة المرحلة الحالية وحرب مصر ضد الإرهاب وهذا الحشد يوجه رسالة للعالم أجمع بأن مصر وشعبها تؤيد السيسي في حربه على الإرهاب.



